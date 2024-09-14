Бразилия деклассировала Кубу, Нидерланды сыграли вничью с Узбекистаном на старте ЧМ-2024

Сегодня, 14 сентября, состоялись 4 стартовых матча 1 тура группового этапа чемпионата мира по футзалу.

Хорватия в матче-открытии проиграла Таиланду. Это первая победа таиландцев над европейской командой на ЧМ. До этого было 9 поражений.

Сборная Бразилии деклассировала Кубу, забив в ее ворота 10 мячей и не пропустив ни одного. Также Нидерланды сыграли вничью с Узбекистаном, а Парагвай выиграл у Коста-Рики.

Чемпионат мира 2024, футзал

Групповой этап, 14 сентября

Группа А

Парагвай – Коста-Рика 5:2 (3:2)

Узбекистан – Нидерланды 3:3 (1:1)

Группа В

Бразилия – Куба 10:0 (4:0)

Хорватия – Таиланд 1:2 (0:1)

Напомним, на ЧМ-2024 участвует и Украина. Свой первый матч "желто-синие" проведут уже завтра, 15 сентября (начало - в 18:00) против Аргентины, с которой украинцы уже встречались в 1/8 финала ЧМ-2016. Тогда минимально победили "небесно-голубые", в итоге и выигравшие турнир.