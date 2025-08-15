Столичный клуб подписал обладателя Копа Либертадорес

Бразилец Кайо присоединился к Kyiv Futsal.

Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

Детали контракта новичка киевляне не сообщают. Свою карьеру 30-летний бразилец начинал у себя на родине, где защищал цвета тамошних Васко да Гамы и Португезы.

После этого в его карьере наступил португальский период, в течение которого Кайо поиграл за Могадору, Ладоэйру, Визеу-2001, Нун Альвареш и Буриньосу.

Кроме того, универсал имеет опыт выступлений в составах кувейтского Аль-Тадамона, французских Парижа Акаса и Гола, аравийского Аль-Тукб и уругвайского Пеньяроля, с которым и стал обладателем Копа Либертадорес в сезоне 2024/2025.

Напомним, что серебряный призер прошлогоднего чемпионата и участник Лиги чемпионов по футзалу от Украины столичная Аврора теперь будет выступать под брендом Kyiv Futsal.

Ранее клуб продлил контракты с голкипером Юрием Савенко, универсалами Владиславом Моспаном, Владиславом Завертаным и Владимиром Паночовным.

Также Kyiv Futsal подписал двух экс-игроков львовской Энергии - Михаила Зварича и Николая Грицину. Кроме этого, новичками клуба стали Келвин, Илья Бакинский, Александр Лифер, Максим Литвинов, Марьян Масевич иВалерий Гайван.

Kyiv Futsal возглавил Тарас Шпичка, который в прошлом сезоне выигрывал бронзу Экстралиги.