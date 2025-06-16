Весь пьедестал – киевский: главное о решающих матчах финала и бронзовой серии плей-офф Экстра-лиги

На протяжении восьми месяцев "Чемпион" держал болельщиков футзала в курсе разнообразных событий в Экстра-лиге, минувший уик-энд стал итоговым в деле определения призеров чемпионата Украины, и вместе с этим временем, когда стоит подвести итоги заключительного блока матчей, которые в отечественном футзале сделали историей сезон-2024/25.

После двух первых матчей в обеих сериях, в чемпионской и за бронзовые медали, определились очевидные фавориты, но андердоги в них, Aurora Team и Сокол, приложили максимальные усилия, чтобы путь для ХИТа к третьему подряд чемпионству и SkyUp Futsal к первому в истории клуба комплекту бронзовых медалей не стал легкой прогулкой.

Открыли субботний игровой день SkyUp Futsal и Сокол, и если в первых двух матчах счет неизменно открывала команда Романа Ковальчика, то в Киеве "авиаторам" понадобилось чуть больше минуты, чтобы повести в счете. Хмельничане не сразу оправились и в первом тайме стойко держались, стараясь не отпустить соперника в отрыв. Своего времени команда Романа Ковальчика дождалась после перерыва, когда впервые повела в счете.

Такой ход событий лишил киевлян уверенности, и на 37-й минуте Сокол двумя голами поставил SkyUp Futsal в невероятно трудное положение – 2:5. Но в дальнейшем с хмельничанами случилось то, что было в этом сезоне неоднократно. Желание удержать счет сыграло злую шутку и едва не похоронило все то, на что Сокол наиграл ранее. Каких-то мгновений не хватило команде Тараса Шпички, чтобы отыграть все три мяча, и в итоге она потерпела первое поражение в серии.

Как выяснилось за сутки, Сокол выжал из себя все возможное, и в четвертой игре бронзовой серии не нашел в себе ресурсов, чтобы ударом отвечать на удар – первый тайм 0:3. Минус три команде Романа Ковальчика в плей-офф уже удавалось отыграть, но это было не про воскресную игру. После перерыва SkyUp Futsal и Сокол друг другу забили дважды, что позволило "авиаторам" стать победителем в этом противостоянии.

В третьей игре финальной серии у ХИТа почти сразу все пошло не так, когда же количество ошибок у собственных ворот начало зашкаливать, их подчищать перестал даже Александр Сухов. Игру ХИТа в третьем матче можно охарактеризовать только одним словом – провальная, и по большому счету подопечные Олега Лукьяненко оказались просто неготовыми к тому, что им золотые медали не отдадут за просто так. Много говорить об игре, счет которой 4:9, неблагодарное дело, и сделают ли из нее выводы не только тренеры, а и футболисты ХИТа, это должна была показать воскресная игра.

Шоковая терапия пошла на пользу ХИТу, и в воскресенье на площадке была команда, которая вышла забирать свое. Хладнокровие, взвешенность, сконцентрированность, стремление доиграть каждый эпизод – все это доминировало над аргументами Aurora Team, которая не отошла от счастья победы в игре накануне. 1:0 в пользу ХИТа после первых 20 минут это не то что должно было бы быть на табло по игре. После перерыва, уступая 0:2, команда Евгения Задорожного смогла вернуться в игру, и эти два мяча отыграла.

В дальнейшем игра пошла, как говорится, до гола, его забил ХИТ, а за минуту до финальной сирены Александр Педяш поставил финальную, чемпионскую точку. 4:2 – ХИТ вошел в сонм великих, в число четырех команд, которым трехкратное чемпионство подряд покорялось ранее – до одесского Локомотива, донецкого Шахтера и харьковского Локомотива. Четыре подряд чемпионства было лишь у херсонского Продэксима, так что ХИТу есть к чему стремиться в сезоне-2025/26.

ФК ХИТ

Киевский пьедестал

Впервые за более чем 30-летнюю историю проведения чемпионатов Украины на пьедестале почета расположились три команды из одного города – ХИТ стал чемпионом Украины, Aurora Team серебряным призером, SkyUp Futsal бронзовым. В далекие и не очень времена не единичными были случаи, когда в чемпионате Украины принимали участие по несколько команд из одного города. Максимально однажды был представлен Львов, четырьмя командами – Энергией, ТВД, Таймом и Кардиналом.

Больше одной команды в разные годы выставляли Запорожье, Донецк, Харьков, Одесса, Львов, впрочем, случаев, когда в тройке призеров были две команды из одного города, было не так много, собственно всего четыре. Это в сезонах 98/99 (запорожские Винер Форд-Университет и Запорожкокс), 99/00 (запорожские Запорожкокс и Днепроспецсталь), 00/01 (киевские Униспорт-Будстар и ИнтерКрАЗ) и 09/10 (львовские Тайм и Энергия).

Учитывая сегодняшнюю футзальную карту, так выглядит, что достижение трех киевских команд – это навсегда, и его повторить смогут только столичные команды. В этом сезоне в Экстра-лиге было две команды из Львова, но от пьедестала обе они были очень далеко.

Разгром

То, что финальная серия плей-офф, когда друг против друга играют равные по силе противники, делает невозможным результаты, которые считаются разгромными, футзальной Экстра-лигой опровергалось неоднократно. Чего далеко ходить, достаточно вспомнить прошлый сезон, точку в котором ХИТ поставил, разбив во Львове Энергию с классическим счетом 5:0.

В нынешнем плей-офф команда Олега Лукьяненко также отметилась безжалостным отношением к своему сопернику, когда в Днепре отгрузила шесть "сухих" мячей в ворота Athletic Futsal. И кто бы мог подумать, что и ей самой придется испить эту горькую чашу – поражение от Aurora Team 4:9.

ХИТ не впервые в сезоне так серьезно провалился, это было и в регулярном чемпионате, когда чемпионы Украины проиграли SkyUp Futsal 3:8 в шестнадцатом туре. Aurora Team непосредственно в плей-офф во второй раз разгромила своего соперника, впервые это было в четвертой полуфинальной игре против SkyUp Futsal 5:0, а в целом во всем сезоне команда Евгения Задорожного с крупным счетом победила своих соперников в пятый раз.

С учетом матчей прошлого уик-энда в чемпионате сыграны 164 игры (132 в регулярном чемпионате плюс 32 в плей-офф), разгромные победы в них фиксировались 25 раз, и это 15,24%.

Исторические девять

Одновременно с ужасным разгромным поражением ХИТ установил собственный клубный рекорд по количеству пропущенных мячей в одной игре, который так и хочется назвать антирекордом. Никогда команда Олега Лукьяненко ни в одном соревновании, в котором принимала участие, а это чемпионаты Украины в Первой лиге и Экстра-лиге, в Кубке Украины, в Лиге чемпионов, не пропускала девять мячей в одной игре. Восемь мячей за игру ХИТ за все годы своего существования пропускал два раза, один из которых был в этом сезоне, о чем было немножко выше. И вот новое "достижение" – девять мячей. Считается ли оно такой команде, как ХИТ, даже при том, что она смогла защитить титул чемпиона страны, ответ на этот вопрос очевиден.

Лучший гол

Лучшее в футзале, как и в футболе, это мяч в воротах, а что может быть лучше гола, который стал чемпионским. Именно это является на этот раз главным критерием в определении "лучшего гола" недели, и им является мяч, который в четвертой финальной игре оказался в воротах Aurora Team от ноги Александра Педяша.

Проигрывая 2:3, Aurora Team стремилась перевести игру в овертайм, играя с пятым полевым игроком. Обстановка на площадке была напряжена безгранично – команде Евгения Задорожного нужно было отыграть так, чтобы избежать собственной ошибки, но сделать это не удалось. Юрий Сагайдачный немного отпустил от себя мяч, и этого Александру Педяшу было достаточно, чтобы резким движением ноги отправить мяч в направлении пустых ворот. Счастье было в воскресенье на стороне ХИТа, и мяч от ноги Педяша закатился в ворота.

Играть оставалось еще 98 секунд, в теории спасти игру можно, на практике – нет. Это Aurora Team и не удалось.

Признанию гола Педяша чемпионским можно было бы возразить, что формально победным является третий мяч, который забил Игорь Чернявский, но никакого противоречия здесь нет. Гол капитана ХИТа действительно победный, но чемпионский – это гол Александра Педяша. После него можно было начинать праздновать и откупоривать шампанское прямо на площадке, не дожидаясь, когда прозвучит финальная сирена.

Покер

Одной из версий причины двух поражений Aurora Team от ХИТа в двух домашних матчах была низкая эффективность лидера атак команды Ростислава Семенченко, которая граничила с констатацией его отсутствия на площадке. Конечно же, не физического, а игрового. Совсем другая картина – третья финальная игра, в которой Семенченко, как то классическое театральное ружье, которое всю пьесу провисело на стене, а потом выстрелило, напомнил о себе повышенной результативностью.

В первом тайме Ростислав отметился двумя мячами в ворота ХИТа, к которым после перерыва добавил еще два точных удара. Всем известно в Экстра-лиге, что типичными для Семенченко являются голы, забитые ударами из-за пределов штрафной площадки с расстояния 8-13 метров, а вот в игре против ХИТа ни один из его голов не был "типичным". В трех мячах Семенченко выступил как завершающий наконечник, поражая ворота ударом из пределов штрафной площади, а еще однажды он попал в пустые ворота чемпионов Украины.

Если в двух предыдущих сезонах четыре гола в одной игре в исполнении одного игрока были зафиксированы лишь однажды, то в этом сезоне покер был оформлен уже в четвертый раз. А был еще даже и пента-трик в исполнении Евгения Жука. Что касается Семенченко, то игрок Aurora Team во второй раз забил четыре мяча в одной игре, а ранее это в девятнадцатом туре в игре против SkyUp Futsal сделал Владислав Моспан. Еще два покера также в активе игроков киевских команд – Игоря Чернявского (ХИТ) и Шаропиньо (SkyUp Futsal).

Несостоявшийся хет-трик

Два мяча в свой актив добавил в первой, а в целом в третьей игре бронзовой серии легионер SkyUp Futsal Лукас. Могло бы быть и три, но после его третьего результативного удара по воротам Сокола взятие ворот не было засчитано, и произошло это при таких обстоятельствах.

На самом флажке завершения второго тайма основного времени "авиаторы" получили право на аут, после которого Боб изо всех сил пробил в направлении дальней штанги, мяч пролетел сквозь стенку, состо Константин Абзалов и Владислав Первеев, и на замыкании Лукас переправил мяч в сетку.

Радость хозяев от этого события была безумной, но впоследствии таким же безумным было и отчаяние, ведь арбитры взятие ворот не зафиксировали. Почему? По мнению арбитров – из-за того, что мяч пересек линию ворот уже после завершения времени игры.

Корректно ли это решение, дело в том, что в существующих технических реалиях Экстра-лиги безоговорочный ответ на этот вопрос дать невозможно. Как в положительном, так и в отрицательном аспекте. На соревнованиях уровня УЕФА и ФИФА работает техническая система VS (Video Support), которая в Украине называется ВПА (видеоподдержка арбитра), она в том числе позволяет пересмотреть спорные моменты, связанные со временем игры. причем, показ времени засинхронизирован с трансляционными камерами, что и позволяет установить наверняка, например, в какой момент мяч пересек линию ворот и произошло ли это в отведенное игровое время. Это что-то вроде того, что болельщики неоднократно могли видеть в играх НБА и НХЛ.

На матчах Экстра-лиги ВПА не применяется. Подавляющее большинство тех спортарен, на которых проходят матчи, просто не приспособлены для того, чтобы установить необходимое количество камер, которые бы транслировали игру со всех нужных ракурсов. Кроме того, относительно той арены в Киеве, где играли SkyUp Futsal и Сокол, есть еще одна проблема. Даже если ВПА присутствовала бы, и она бы не помогла решить ситуацию, а проблема в том, что табло настроено так, что оно на последней минуте не ведет отсчет секунд с долями. То есть, можно видеть, что играть остается еще 30, 29, 28 секунд и так далее секунд, а для корректной работы ВПА нужно, чтобы шел отсчет десятых долей секунды.

Если дело с десятыми на табло на киевской арене исправить можно, то ради того, чтобы избежать раз в год гипотетической ситуации, которая возникла в конце третьей игры между SkyUp Futsal и Соколом, клубы Экстра-лиги вкладываться в дорогостоящую систему ВАП, так, как это сделали клубы УПЛ в футболе, приобретя несколько автобусов с ВАР, совершенно не готовы. Это не позволят ни средства, ни те спорткомплексы, в которых они играют. Пока так, как есть, судьбу эпизода будет решать человеческий фактор в лице арбитров.

Вратарь-голеадор

Уникальное достижение было установлено в заключительной игре бронзовой серии в последний день чемпионата. Голкипер Сокола Сергей Шевченко отметился двумя голами в ворота SkyUp Futsal, и уникальность в том, что это единственная игра, в которой все мячи одной команды в одной игре забивал только вратарь. Если кто-то подумал, что Сергей дважды точно пробил по пустым воротам, то это совсем не так – после ударов Шевченко дважды был вынужден капитулировать его визави из SkyUp Futsal Илья Бакинский.

Впервые это произошло на 31-й минуте. Полтора тайма Сокол никак не мог вскрыть защиту "авиаторов", и удалось это лишь Сергею Шевченко. Владислав Первеев откатил мяч Шевченко, и на его мощный удар метров с 13-ти Бакинский среагировал с опозданием.

Когда же игра уже катилась к своему завершению, на предпоследней минуте Шевченко удачно откликнулся на диагональную силовую передачу от Даниила Чижика.

Сергей Шевченко сейчас среди ведущих забивных вратарей, и после дубля в ворота SkyUp Futsal в его активе стало 11 забитых мячей. С этим показателем Шевченко вышел на чистое четвертое место среди вратарей-голеадоров за всю историю чемпионатов Украины. Больше только у Александра Сухова – 15 голов, да у Юрия Савенко и Виталия Денюжкина – по 13 мячей. Сейчас Шевченко в самом расцвете – ему 26 лет, и четвертое место это еще не его предел.

Что касается сезона, ставшего историей, то в нем Сергей Шевченко забил четыре мяча, и все они были исключительно в играх плей-офф. Это второй показатель, и больше только у Александра Сирицкого – пять точных ударов. За весь сезон вратари команд Экстра-лиги забили 23 гола, которые в активе тринадцати голкиперов. Больше всего забили три вратаря Сокола: Сергей Шевченко, Ярослав Кожуховский и Богдан Бабенко огорчали своих визави семь раз.

Дабл-пенальти

В первом тайме последней игры финала игроки Aurora Team семь раз нарушили правила, что привело к двум 10-метровым в их ворота. Оба нарушения были еще при минимальном преимуществе ХИТа в счете 1:0. На 16-й минуте бить "десятку" пошел Евгений Серый и попал в штангу.

А через три минуты еще хуже исполнил дабл-пенальти Александр Педяш, который не попал в ворота.

Промахи Серого и Педяша наглядная иллюстрация того, что исполнение 10-тиметрового удара это общая ахиллесова пята всех команд Экстра-лиги. Всего в сезоне дабл-пенальти выполнялись 46 раз, но реализованы были лишь 14, что составляет 30,43%. ХИТ пробивал дабл-пенальти четыре раза, и лишь Евгению Серому однажды удалось переиграть вратаря, кстати, это был Юрий Савенко в игре еще в 12-м туре.

То, что игроки Aurora Team могли спокойно нарушать правила и не переживать о том, что за это их накажут голом, свидетельствует такая статистика. В ворота серебряного призера чемпионата 10-метровые назначались 10 раз, голами стали лишь два дабл-пенальти, и четыре раза игроки, которые пробивали дабл-пенальти в ворота Aurora Team, вообще не попали в створ ворот.

Больше всего пробивали 10-метровые игроки SkyUp Futsal – 11, из которых реализованы четыре. Меньше всего, по одному разу, игроки Athletic Futsal и Энергии, и оба эти удара не стали голами.

Отставка

Неожиданным заявлением в послематчевом комментарии к четвертой финальной игре ошеломил главный тренер Aurora Team Евгений Задорожный:

"Это была моя последняя игра как руководителя Aurora Team, главного тренера. Детального разъяснения, он сам решил уйти, или его ушли, Евгений Задорожный не предоставил. Учитывая, что до того, как Евгений Задорожный возглавил эту команду, он не имел никакого опыта в качестве футзального тренера, можно предположить, что после двухлетнего пребывания в Экстра-лиге он для себя решил, что футзал это не его, и ему, как человеку из футбола, именно футбол является более привлекательным".

Бонус. Про деньги на конто АФУ

Напряжение заключительного блока решающих матчей нашло свое отражение в количестве карточек, которые игроки получали на площадке, и из которых немало было не за игровые нарушения, а, выражаясь протокольным языком, за неспортивное поведение. У всех четырех команд не обошлось без превышения лимита в два предупреждения, а при наличии трех желтых карточек наступает ответственность в виде уплаты штрафа в размере 5000 грн. на р/с Ассоциации футзала Украины.

Кстати, напомним, что платить 5000 после трех желтых карточек это такое себе усовершенствование со стороны АФУ, ведь в прошлом сезоне клубы перечисляли 3000 грн. и после четырех карточек в одной игре. Времена меняется, и инфляция коснулась даже того, чего, казалось бы, не должна была касаться. Впрочем, за год изменился курс гривны к доллару, и с ним потребность в деньгах на развитие футзала стала еще нужнее.

Сокол, ХИТ, Aurora Team более двух предупреждений получили в одной из двух игр, SkyUp Futsal в обеих, и это добавило к общей сумме штрафов еще 25000 грн. Время подводить годовой итог тех денег, с которыми клубы расстались из-за недисциплинированности своих игроков, и итоговая годовая сумма составила 265 тыс. грн. Она между клубами распределилась следующим образом:

60 тысяч – SkyUp Futsal

40 тысяч – ХИТ

30 тысяч – Aurora Team

25 тысяч – Сухая Балка, Сокол

по 20 тысяч – in.IT, МСК Харьков

по 15 тысяч – Athletic Futsal, Кардинал-Ровно

по 5 тысяч – Ураган, Энергия, Любарт

Что нам готовит следующий сезон

Каждый год после завершения сезона перед Ассоциацией футзала Украины возникает проблема, какой Экстра-лига будет в новом соревновательном году. При отсутствии четко выстроенной соревновательной вертикали с лигами нужно разговаривать с потенциально новыми клубами, которые могут по уровню инфраструктуры и финансов не соответствовать "нежирующей" от роскоши Экстра-лиге.

Вот и в этом году в июне нет точной информации, сколько команд будет в сильнейшем футзальном дивизионе в сезоне-2025/26. Сейчас в футзальной среде идут небезосновательные разговоры о том, что команды МСК Харьков и in.IT решили опуститься в Первую лигу.

Еще хуже информация из двух клубов с большой историей, которые представляли энергетическую отрасль. Львовская Энергия решила взять паузу в выступлениях на всеукраинском уровне. Близок к этому и ивано-франковский Ураган, который ради выживания не прочь получить какое-то бюджетное финансирование. Но нужно ли оно в наше сложное время, это должны решать франковские депутаты во главе с мэром города Русланом Марцинкивым.

То есть, Экстра-лига близка к тому, чтобы потерять четыре команды. Зато готовность подняться в Экстра-лигу подтвердила Фурнитура из Коломыи, которая в сезоне-2024/25 стала серебряным призером Первой лиги. Ведет переговоры с АФУ об участии в Экстра-лиге одесский Tyre Expert, лучшая команда Первой лиги.

От этого и неопределенность с форматом, который АФУ не против сохранить в виде регулярного чемпионата, где команды сыграют в два круга, плюс стадия плейоф. Хотя 18 игр в "регулярке" это для футзала ни о чем, и не способствует росту мастерства. Ждем до августа, когда все станет понятным и о количестве команд, и формате чемпионата, который по предварительным раскладам должен стартовать 30 августа.

Анатолий Подвойский