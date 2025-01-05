Сокол на выезде обыграл Кардинал в заключительном матче 10 тура Экстра-лиги

В воскресенье, 5 января, матчем Кардинал-Ровно – Сокол завершился 10-й тур Экстра-лиги по футзалу.

Встреча завершилась победой Сокола со счётом 2:1.

Хмельницкий клуб сейчас занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 21 зачетный балл. Кардинал пока идет 9-м (10 очков).

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

10 тур, 5 января

Кардинал-Ровно – Сокол 1:2 (0:1)

Голы : 0:1 – 16 Сохорук, 0:2 – 30 Бабак, 1:2 – 37 Волков

Напомним, 4 января состоялось три матча 10 тура. Тогда и игровой день закрывали ХИТ и МСК Харьков. Этот поединок стал настоящим избиением харьковчан, к которому сильнее всего приложился Игорь Чернявский – на счету капитана киевлян покер.