Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Аврора переиграла SkyUp, Сокол одолел Энергию в матче 8 тура Экстра-лиги

Руслан Травкін — 6 декабря 2024, 15:11
Аврора переиграла SkyUp, Сокол одолел Энергию в матче 8 тура Экстра-лиги
facebook.com/skyupfutsal

Сегодня, 6 декабря, состоялось два матча 8 тура украинской Экстра-лиги по футзалу.

Первый из них проходил между SkyUp и Авророй. Киевское дерби завершилось победой номинальных гостей со счётом 3:1.

Первый тайм был без голов, но во втором тайме лидер чемпионата сумел дожать SkyUp. Отметим, что за несколько минут до конца, когда счет был 0:2, матч прервала воздушная тревога.

В другом матче хмельницкий Сокол на выезде обыграл Энергию. Гости заработали себе гандикап в два гола по итогам первого тайма, а затем сумели удержать победный результат до завершения игры.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра лига
8-й тур, 6 декабря

SkyUp – Аврора 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Лифер (26, авт), 0:2 – Моспан (30), 1:2 – Лифер (35), 1:3 – Семенченко

Энергия – Сокол Хмельницкий 2:3 (1:3)

Голы : 0:1 – Бабак (2), 1:1 – Гураль (12), 1:2 – Абзалом (18), 1:3 – Хамданов (20), 2:3 – Грицина (38)

Аврора благодаря победе закрепилась на первом месте – команда имеет 22 очка за 8 поединков. Сокол вышел на второе место, набрав 15 баллов за 7 матчей. SkyUp с 12 очками идет пятым, Энергия – шестая, имея 11 пунктов.

Накануне игрок сборной Украины и футзальной Авроры Ростислав Семенченко стал лучшим игроком ноября в Экстра-лиге.

Екстра-ліга Енергія Сокіл футзал Аврора SkyUp Київ

Екстра-ліга

Аврора встретится со SkyUp Киев, Энергия будет принимать Сокол в 8 туре Экстра-лиги
Определился лучший игрок месяца в Экстра-лиге
В Украине сложнее забивать, чем на ЧМ, поиск игроков по объявлению в газете: самое интересное о 7-м туре Экстра-лиги
in.IT проиграл все семь матчей Экстра-лиги сезона-2024/25
Чемпион против обладателя Кубка, Сокол примет Любарт, Сухая Балка сыграет со SkyUp: расписание матчей Экстра-лиги

Последние новости