Аврора переиграла SkyUp, Сокол одолел Энергию в матче 8 тура Экстра-лиги

Сегодня, 6 декабря, состоялось два матча 8 тура украинской Экстра-лиги по футзалу.

Первый из них проходил между SkyUp и Авророй. Киевское дерби завершилось победой номинальных гостей со счётом 3:1.

Первый тайм был без голов, но во втором тайме лидер чемпионата сумел дожать SkyUp. Отметим, что за несколько минут до конца, когда счет был 0:2, матч прервала воздушная тревога.

В другом матче хмельницкий Сокол на выезде обыграл Энергию. Гости заработали себе гандикап в два гола по итогам первого тайма, а затем сумели удержать победный результат до завершения игры.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра лига

8-й тур, 6 декабря

SkyUp – Аврора 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Лифер (26, авт), 0:2 – Моспан (30), 1:2 – Лифер (35), 1:3 – Семенченко

Энергия – Сокол Хмельницкий 2:3 (1:3)

Голы : 0:1 – Бабак (2), 1:1 – Гураль (12), 1:2 – Абзалом (18), 1:3 – Хамданов (20), 2:3 – Грицина (38)

Аврора благодаря победе закрепилась на первом месте – команда имеет 22 очка за 8 поединков. Сокол вышел на второе место, набрав 15 баллов за 7 матчей. SkyUp с 12 очками идет пятым, Энергия – шестая, имея 11 пунктов.

Накануне игрок сборной Украины и футзальной Авроры Ростислав Семенченко стал лучшим игроком ноября в Экстра-лиге.