Атлетик сравнял счет в серии против ХИТа, победы Энергии и Урагана в 1/4 финала Экстра-лиги
В воскресенье, 11 мая, в Экстра-лиге Украины по футзалу состоятся третьи и четвертые матчи 1/4 плей-офф.
В частности, в первой встрече игрового дня Ураган со счетом 3:2 обыграл Сокол и сократил отставание в серии. В первых двух поединках победу со счетом 4:2 и 5:0 праздновали футзалисты Сокола.
Следующий матч команды сыграют уже завтра, 12 мая. Начало в 16:00.
Во втором противостоянии игрового дня Энергия удержала волевую победу над SkyUp. На 16-й минуте львовяне "горели" 1:3, но подопечные Валерия Легчанова в очередной раз нашли выход из сложной ситуации, переиграв в итоге оппонента со счетом 4:3.
У команд теперь по 2 победы, и их ожидает 5-й матч.
Также состоялся 4-й матч Атлетиком и столичным клубом ХИТ. Днепровская команда одержала волевую победу со счетом 3:2, сравнив счет в серии.
Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига
1/4 финала, третьи и четвертые матчи, 11 мая
Ураган – Сокол 3:2 (1:1)
Счет в серии 2:1
Голы: 1:0 – 1 Масевич, 1:1 – 2 Бабак, 2:1 – 21 Жуков, 3:1 – 25 Дычук, 3:2 – 39 Первеев
С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.