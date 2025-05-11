Атлетик сравнял счет в серии против ХИТа, победы Энергии и Урагана в 1/4 финала Экстра-лиги

В воскресенье, 11 мая, в Экстра-лиге Украины по футзалу состоятся третьи и четвертые матчи 1/4 плей-офф.

В частности, в первой встрече игрового дня Ураган со счетом 3:2 обыграл Сокол и сократил отставание в серии. В первых двух поединках победу со счетом 4:2 и 5:0 праздновали футзалисты Сокола.

Следующий матч команды сыграют уже завтра, 12 мая. Начало в 16:00.

Во втором противостоянии игрового дня Энергия удержала волевую победу над SkyUp. На 16-й минуте львовяне "горели" 1:3, но подопечные Валерия Легчанова в очередной раз нашли выход из сложной ситуации, переиграв в итоге оппонента со счетом 4:3.

У команд теперь по 2 победы, и их ожидает 5-й матч.

Также состоялся 4-й матч Атлетиком и столичным клубом ХИТ. Днепровская команда одержала волевую победу со счетом 3:2, сравнив счет в серии.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

1/4 финала, третьи и четвертые матчи, 11 мая

Ураган – Сокол 3:2 (1:1)

Счет в серии 2:1

Голы: 1:0 – 1 Масевич, 1:1 – 2 Бабак, 2:1 – 21 Жуков, 3:1 – 25 Дычук, 3:2 – 39 Первеев

Энергия – SkyUp 4:3 (3:3) Счет в серии 2:2 Голы: 1:0 – 1 Грицына, 1:1 – 9 Морено, 1:2 – 14 Лукас, 1:3 – 16 Смоловик, 2:3 – 16 Грицына, 3:3 – 19 Зварыч, 4:1 – 24 Зварыч Атлетик – ХИТ 3:2 (2:1) Счет в серии 2:2 Голы: 1:0 – 1 Калашник, 1:1 – 4 Жук, 2:1 – 16 Выставной, 3:1 – 21 Файдор, 3:2 – 32 Педяш

С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.