Состоялась жеребьевка 1\4 финала Кубка Украины: Аврора сыграет против Кардинала и другие пары
https://www.instagram.com/fc_aurora_team/
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футзалу, на которой команды узнали своих соперников и возможных оппонентов в полуфинале турнира.
Так, фаворит турнира Аврора сыграет против Кардинала-Ровно, а Sky Up встретится с луцким Любартом.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:
- Сухая Балка – Энергия
- Ураган – Сокол
- Аврора – Кардинал-Ровно
- Sky Up – Любарт
Результаты жеребьевки полуфинала:
- Сухая Балка – Энергия/Аврора – Кардинал-Ровно
- Ураган – Сокол/Sky Up – Любарт
Отметим, что все матчи состоятся в киевском Дворце спорта. Поединки четвертьфинала запланированы на период с 24 по 27 апреля.
Ранее сообщалось, что Любарт пригласил на учебно-практический тренинг Александра Косенко.