Состоялась жеребьевка 1\4 финала Кубка Украины: Аврора сыграет против Кардинала и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футзалу, на которой команды узнали своих соперников и возможных оппонентов в полуфинале турнира.

Так, фаворит турнира Аврора сыграет против Кардинала-Ровно, а Sky Up встретится с луцким Любартом.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

Сухая Балка – Энергия

Ураган – Сокол

Аврора – Кардинал-Ровно

Sky Up – Любарт

Результаты жеребьевки полуфинала:

Сухая Балка – Энергия/Аврора – Кардинал-Ровно

Ураган – Сокол/Sky Up – Любарт

Отметим, что все матчи состоятся в киевском Дворце спорта. Поединки четвертьфинала запланированы на период с 24 по 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Любарт пригласил на учебно-практический тренинг Александра Косенко.