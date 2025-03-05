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Состоялась жеребьевка 1\4 финала Кубка Украины: Аврора сыграет против Кардинала и другие пары

Володимир Максименко — 5 марта 2025, 13:38
Состоялась жеребьевка 1\4 финала Кубка Украины: Аврора сыграет против Кардинала и другие пары
https://www.instagram.com/fc_aurora_team/

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футзалу, на которой команды узнали своих соперников и возможных оппонентов в полуфинале турнира.

Так, фаворит турнира Аврора сыграет против Кардинала-Ровно, а Sky Up встретится с луцким Любартом.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

  • Сухая Балка – Энергия
  • Ураган – Сокол
  • Аврора – Кардинал-Ровно
  • Sky Up – Любарт

Результаты жеребьевки полуфинала:

  • Сухая Балка – Энергия/Аврора – Кардинал-Ровно
  • Ураган – Сокол/Sky Up – Любарт

Отметим, что все матчи состоятся в киевском Дворце спорта. Поединки четвертьфинала запланированы на период с 24 по 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Любарт пригласил на учебно-практический тренинг Александра Косенко.

Енергія Кардинал-Рівне Сокіл Ураган Любарт SkyUp Київ Суха Балка Кубок України з футзалу

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