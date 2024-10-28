Второй раз подряд: футболистка Барселоны получила Золотой мяч 2024 года среди женщин
x.com/FCBfemeni
Лидер Барселоны Айтана Бонмати выиграла женский Золотой мяч 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Ballon d'Or.
26-летняя Бонмати присоединилась к академии Барселоны еще в 2012 году. За первую команду она дебютировала в 2016 году.
В чемпионате Испании футболистка забила 61 гол за 181 матч. В составе Барселоны она 5 раз становилась чемпионкой Ла Лига Феменина и трижды выигрывала Лигу чемпионов. На ее счету 26 голов за 65 поединков в составе сборной Испании.
Напомним, что Бонмати выиграла женский Золотой мяч и в прошлом году . Отметим, что Барселона получила награду лучшему клубу в 2024 году.