Второй раз подряд: футболистка Барселоны получила Золотой мяч 2024 года среди женщин

Лидер Барселоны Айтана Бонмати выиграла женский Золотой мяч 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Ballon d'Or.

26-летняя Бонмати присоединилась к академии Барселоны еще в 2012 году. За первую команду она дебютировала в 2016 году.

В чемпионате Испании футболистка забила 61 гол за 181 матч. В составе Барселоны она 5 раз становилась чемпионкой Ла Лига Феменина и трижды выигрывала Лигу чемпионов. На ее счету 26 голов за 65 поединков в составе сборной Испании.

Напомним, что Бонмати выиграла женский Золотой мяч и в прошлом году . Отметим, что Барселона получила награду лучшему клубу в 2024 году.