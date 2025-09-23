Усманизация награды. О чем нам говорит Золотой мяч Дембеле

В понедельник, 22 сентября, в Париже состоялась церемония "Золотого мяча" – приз получил нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. Виталий Пасичный делится мыслями по этому поводу.

Золотой мяч в последние годы приучил, что единственное, что он гарантирует, вне зависимости от результатов – обилие хейта от болельщиков.

Уже и разнообразие победителей вернулось после эры Месси и Роналду, и сенсации в розыгрышах появились, и борьба за первое место – но победитель собирает больше негативных реакций, чем положительных. Это нормально: топ-клубов много, лидеров в них ещё больше, и любовь фанатов одного героя никогда не перевесит нелюбовь фанатов других.

Особых поводов для нелюбви Дембеле придаёт особенный статус ПСЖ. Чемпионат Франции мало кто смотрит, выиграть все внутренние турниры столичный клуб, конечно, может и без Усмана – и, как следствие, эта победа мало ценится. Более того: сам интерес к клубу, число желающих следить за ним ниже, чем у многих. По подписчикам в Instagram, например, ПСЖ более чем в два раза уступает Барселоне и почти в три – Реалу. Естественно, поклонникам этих клубов Дембеле нравится меньше, а их голос громче.

При этом с точки зрения игры всё более разумно и справедливо, чем 10-15 лет назад. Какие явные тенденции последних лет мы можем отследить?

Трофейная коллекция превалирует над всеми остальными показателями. ПСЖ в прошлом сезоне выиграл все титулы, кроме клубного чемпионата мира – и это сделало его представителей главными претендентами на все возможные награды. Не только Дембеле взял Золотой мяч, но и 8 его одноклубников попали в шорт-лист из 30 игроков, и Доннарумма выиграл награду лучшему вратарю.

Без победы в Лиге чемпионов у Доннаруммы не было бы ни шанса взять Трофей Яшина – но эта же победа в ЛЧ год назад совершенно не помогла Винисиусу. Год назад оказался сильнее набор наград Родри: выигрыш чемпионата Европы и Английской Премьер-лиги перевесил победы в Ла Лиге и ЛЧ. Два года назад титул чемпиона мира позволил обойти требл Эрлинга Холанда.

Getty Images

Наборы медалей и кубков в конце сезона сравниваются в конце сезона, как комбинации карт в покере. У Винисиуса и Родри было по паре, но пара Родри оказалась старше; Дембеле собрал каре, но, наверное, ему бы и оно не помогло в год чемпионата мира при условии поражения Франции; Месси взял тот приз, который перебивает любые аргументы – и так далее. Казусы типа золотых мячей Роналду в 2013-м и Месси в 2010-м уже малореальны – и это правильно.

Достижения в весенней части сезона важнее, чем в осенней. Дембеле, даже играя за клуб из чемпионата Франции, набрал не такую и запредельную статистику. 35 голов и 16 голевых передач во всех турнирах – меньше, чем у Рафиньи (34+25) и Салаха (34+23). Но Усман фантастически прибавил после Нового года – и, например из восьми голов и шести ассистов, которые он сделал в Лиге чемпионов, 8+5 пришлись именно на 2025-й. Свежее впечатление решает – и огромный контраст с Салахом, который, наоборот, стал в этом году играть слабее и в голосовании занял только пятое место.

Любимчиков теперь нет. Дембеле выиграл Золотой мяч, впервые попав в итоговую тридцатку. Ни разу ранее он не попадал в шорт-лист – а ведь ему не так мало лет (28), за плечами большой этап в Барселоне, не говоря про Ренн и Боруссию. Ни разу он и не ходил в серьёзных претендентах – но став им, сразу получил драгоценный приз.

Это работает и в другую сторону: Месси после выигрыша Золотого мяча-2023 вообще не попал в шорт-лист на следующие годы, а Роналду выпал из гонки ещё раньше. После того, как в голосовании перестали участвовать капитаны и тренеры сборных, исчез элемент "выслуги": лучшие перестали годами ходить в "претендентах", а ветераны получать места в шорт-листе ни за что. Золотой мяч стал иметь больше общего с Оскаром (зря, что ли, они все в смокингах туда приезжают?), где целые годы творческой паузы для актёра никого не удивляют – и при этом стал больше напоминать спортивную, а не медийную премию.