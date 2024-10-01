Мудрик и Зинченко потеряли в цене после обновления трансферной стоимости игроков АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Английской Премьер-лиги. Два украинских футболиста АПЛ изменили свою трансферную ценность.

Об этом говорится на официальном сайте портала .

Левый защитник Арсенала Александр Зинченко остается самым дорогим украинцем в Премьер-лиге, несмотря на незначительную потерю в стоимости – 35 млн. евро (было 38 млн.).

Михаил Мудрик теперь стоит 30 млн. (было 35 млн.). Вингера Челси перегнал центральный защитник Борнмута Илья Забарный, сохранивший ценник в 32 млн евро.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко и хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк также не изменили свои цены, 28 и 10 млн. соответственно.

Самые дорогие украинские игроки в АПЛ

Александр Зинченко (Арсенал Лондон) – 35 млн (было 38 млн) Михаил Мудрик (Челси) – 30 млн (35 млн) Илья Забарный (Борнмут) – 32 млн (32 млн) Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 млн (28 млн) Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 10 млн (10 млн)

Самым дорогим игроком чемпионата Англии остается форвард Манчестер Сити Эрлинг Голланд, оцениваемый в 200 млн евро.

Самыми дорогими украинцами являются форвард Ромы Артем Довбык (35 млн евро) и полузащитник Шахтера Георгий Судаков (35 млн евро).

В апреле мы сообщали, что Забарный провел больше времени на поле среди игроков до 21 года в 5 лучших лигах Европы.