Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити не будет иметь опции о досрочном прекращении сотрудничества

В новом контракте Жузепа Гвардиолы с Манчестер Сити не будет опции о разрыве сделки в случае исключения клуба из АПЛ, если независимая комиссия признает его виновным в финансовых нарушениях.

Об этом сообщает Sky Sports.

Недавно появилась информация, что испанский специалист согласился продлить контракт с "горожанами" на один год.

Но в то же время сейчас рассматривается дело о 115 возможных нарушениях клуба. И если Сити признают виновным в нарушении финансовых правил, его могут исключить из АПЛ.

"Я думаю, что в клубе существует элемент осадного менталитета в отношении 115 обвинений, выдвинутых АПЛ за возможные финансовые нарушения. Пеп – человек, которому пришлось отвечать на все вопросы СМИ по этим обвинениям. Больше никто в клубе не говорит, Пеп – единственный. Он сталкивается с этим еженедельно. Он ведет себя спокойно, но, конечно, он учтет обвинения в своих раздумьях по продлению контракта. У него такое чувство, что "все нас ненавидят, все против нас, но мы знаем, что не сделали ничего плохого", – написал журналист Sky Sports Бен Рэнсом.