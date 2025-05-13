Кратковременный "Сухой закон": в Житомире запретили продавать алкоголь в день финала Кубка Украины

В Житомире решили ограничить продажу алкогольных напитков 14 мая, когда город будет принимать финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Житомира.

Указано, что такое решение принял совет обороны Житомира. Временно запретят продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина и пива (в том числе в стеклянной таре) в торговых объектах, расположенных на территории Центрального стадиона Житомира, а также на таких улицах: Старый бульвар, Фещенко–Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская от домов № 12 и № 15 до домов № 30 и № 35.

Запрет продлится в такие временные промежутки:

за 4 часа до начала футбольного матча;

во время проведения футбольного матча;

в течение 2 часов после его завершения.

Напомним, финал Кубка Украины состоится в эту среду, 14 мая. В решающей игре сойдутся Шахтер и Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины покажут бесплатно. "Чемпион" проведет онлайн–трансляцию поединка Шахтер – Динамо.