Цыганков помог Жироне одержать первую победу за последние три месяца

В понедельник, 5 мая, на "Эстадио Мунисипаль де Монтильиви" 34 тур испанской Ла Лиги закрывали Жирона и Мальорка.

В стартовом составе каталонского клуба вышел Виктор Цыганков. Вингер сборной Украины был очень полезным, что помогло его команде одержать важнейшую победу. Однако не 27-летний украинец стал автором победного гола.

На 10-й минуте Иван Мартин получил мяч в штрафной площадке гостей. Его удар был заблокирован, но первым на добивании оказался Кристиан Стуани, который переправил мяч в сетку ворот Мальорки.

В целом подопечные Мичела провели более уверенную игру, которая позволила им прервать свою 11-матчевую серию без побед. Последний раз Цыганков с одноклубниками побеждали 3 февраля, когда в 22 туре Ла Лиги был обыгран Лас-Пальмас (2:1).

Чемпионат Испании по футболу – Ла Лига

34 тур, 5 мая

Жирона – Мальорка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 10 Стуани.

Благодаря этой победе Жирона поднялась на шестнадцатое место таблицы Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков.

Мальорка в свою очередь потеряла возможность подняться в еврокубковую зону.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Напомним, что вчера, 4 мая, в матче 34 тура Ла Лиги Реал едва не упустил победу над Сельтой, ведя в счете 3:0.