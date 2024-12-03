Женская сборная Украины уступила Бельгии и не смогла выйти на Евро-2025

Сегодня, 3 декабря, в Львене женская сборная Бельгии минимально обыграла национальную команду Украины в ответном матче финала плей-офф отбора на женский чемпионат Европы 2025 года.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгиек. В первом поединке "красные дьяволы" также победили (2:0). По сумме двух игр подопечные Владимира Пятенко проиграли с общим счетом 4:1 и не смогли квалифицироваться на Евро-2025.

Плейоф квалификации Евро-2025

Второй матч, 3 декабря

Бельгия – Украина 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Толоба, 1:1 - 79 Шматко, 2:1 - 90 Вулларт

Украина: Келюшник, Петрик, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семков (Панцулая 75), Андрухов (Гирин 46), Химич, Овдийчук, Кравчук (Глущенко 76), Калинина (Козлова 68)

Бельгия: Лихтфус, Кайман (Де Кайни 62), Тисяк, Кис, Янссен С. (Делакау 72), Ванхаэммермает, Вулларт, Миссипо, Янссен Д., Ван Керховен (Делузе 62), Эрлингс (Толоба 62)

Предупреждение: Петя 59, Химич 63, Гирин 90+1

Жеребьевка финальной части турнира состоится 16 декабря.