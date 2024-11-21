Мистер надежность на приятном перепутье. Где продолжит карьеру Забарный

Защитник клуба Английской Премьер-лиги и сборной Украины Илья Забарный проводит лучший сезон в карьере. Экс-футболист Динамо не просто стабильный футболист стартового состава своей команды, но и, по сути, незаменимый игрок. Из 11 проведенных Борнмутом в АПЛ матчей Забарный отыграл каждый поединок от первого до последнего свистка.

Неудивительно, что таким молодым человеком активно интересуются более амбициозные и зажиточные клубы. Трансферная стоимость 189-сантиметрового защитника составляет не менее 32 миллионов евро. С высокой вероятностью и по сообщениям СМИ, украинский центрбек не покинет Туманный Альбион, поэтому и следующим работодателем Забарного будет еще один английский клуб. Трансфер может состояться уже в январе – пока спрос на украинца достиг наивысшего предела, его нынешний клуб будет стремиться получить за одного из своих лучших исполнителей максимальную сумму.

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Чемпион рассмотрел наиболее вероятных претендентов на 22-летнего футболиста. И выбрал лучший, наиболее перспективный и наиболее вероятный варианты.

Челси

В лагере "синих" опыт привлечения украинской рабочей силы уже есть. Опыт, надо сказать, не самый лучший. Ни Андрей Шевченко в уже далеком 2006-м, ни Михаил Мудрик с 2023-го своими на "Стэмфорд Бридж" не стали. Конечно, в случае с бывшим футболистом Шахтера все еще вроде бы может измениться, однако такие шансы тают с каждым днем. Впрочем, у Забарного есть все возможности судьбу земляков не повторить. Хотя бы потому, что такой переход может произойти после того, как новый потенциальный украинец в составе "синих" знает, что такое АПЛ, изнутри.

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Энцо Мареска во главе лондонцев пока справляется. На первый взгляд, неплохи и показатели команды в обороне – 13 пропущенных в 11 турах. Однако лидера защитной линии, на которого равняются другие беки, в команде пока нет. Во многом такое положение вещей вызвано показателем среднего возраста лондонцев – 24 года. И любой из сегодняшних центрбеков "синих", среди которых и наиболее опытные – Аксель Дисаси и Тосин Адарибиойо, сильнее Забарного на своей позиции отнюдь не выглядят. Такую "вакансию" мог бы заместить именно Забарный.

Тоттенхэм

Лучший вариант с точки зрения "осторожного" продвижения по карьерной лестнице. "Шпоры" не назовешь клубом, с которым Забарный сможет претендовать на титулы уже с первого дня после перехода, однако это весомый шаг вперед. Тоттенхэм имеет стабильную финансовую базу, большие амбиции и неплохой состав, что позволяет претендовать на попадание в еврокубки, а главное – через год-два оказаться уже в реальном гранде, получив новую порцию бесценного опыта.

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Перспективным бывший клуб нынешнего главного тренера смотрится и в измерении вероятных конкурентов Забарного. Пока Микки ван де Вен травмирован, в центре защиты "шпор" заправляют Кристиан Ромеро и Раду Дрэгушин. Второго реальным препятствием игровой практике украинца точно не назовешь, первый же образцом надежности не выступает. Именно возможную связку с 23-летним нидерландским левшой в Тоттенхэме могут рассматривать в качестве варианта улучшения взаимодействия пока далекой от идеала защиты.

Манчестер Сити

Самый мощный претендент на Забарного успел провести уже несколько неоднозначных матчей. Неудачная серия "горожан" стала воплощением кризиса идей Жозепа Гвардиолы. Среди прочего – и в измерении игры в обороне. Только в последних 4 адских для защиты команды матчах Сити пропустил 10 мячей, и в каждой игре в их ворота залетало не менее чем по 2 гола.

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Количественно центр защиты МС укомплектован более чем достаточно. Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Джон Стоунз и Йошко Гвардиол. Пятерых центрбеков для проведения грамотной ротации в течение длительного сезона вроде бы вполне хватает. Однако на выходе стабильно высокий уровень удерживает только первый, а последний занимает позицию левого центрального защитника и прямым конкурентом Забарному быть никак не может. Риски небольшого количества игровых минут, по меньшей мере, в первые месяцы пребывания в команде "компенсируются" возможностью выигрыша первых трофеев в Англии без раскачки.

Манчестер Юнайтед

Другой клуб из Манчестера уже традиционно для последних лет поклонников разочаровывает, и высокому статусу одного из самых богатых и мощных клубов мира никак не отвечает. Нынешняя 13 позиция в таблице АПЛ для Юнайтед – жалкая пародия на успех. Смена тренера оказалась неизбежной. Как и дальнейший поиск усиления команды на рынке уже "под" португальского специалиста.

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Ни земляк уже бывшего наставника команды Матейс де Лигт, ни тем более 19-летний Лени Йоро изменить к лучшему показатели и устойчивость обороны Юнайтед не смогли. Пока "красные дьяволы" среди претендентов на Забарного не называются. Однако, учитывая цифры обороны команды, и летнюю комплектацию МЮ по понятным причинам без учета пожеланий Рубена Аморима, поиск качественного усиления на критически важную позицию в клубах АПЛ – вопрос ближайшего времени. И в этом контексте вариант с МЮ как все еще одним из наиболее перспективных проектов в мировом клубном футболе не интересным Забарному быть не может.