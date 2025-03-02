Заря с голами Будковского и Яцика одолела Рух в 19 туре УПЛ

Луганская Заря обыграла львовский Рух в номинально домашнем матче 19 тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Поединок завершился со счетом 2:0.

Заря уже на 3-й минуте вышла вперед. Артем Слесар обыгрался в стенку с Филиппом Будковским в штрафной соперника, после чего нанес удар по воротам. Голкипер отразил удар 20-летнего нападающего, однако первым на добивании был 22-летний Александр Яцык.

Львовяне после этого имели несколько опасных моментов, чтобы отличиться и даже забили гол стараниями Богдана Слюбика. Однако мяч отменили после просмотра ВАР из-за фола в процессе атаки.

Во второй половине игры Заря удвоила преимущество, когда Будковский замкнул головой передачу с левого фланга от Яцыка. Мяч после удара форварда попал в стойку и отправился в ворота (2:0).

Чемпионат Украины – УПЛ

19 тур, 2 марта

Заря (Луганск) – Рух (Львов) 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 3 Яцик, 2:0 – 74 Будковский

Заря: 1. Сапутин, 55. Джордан, 21. Башич, 32. Тронтель, 10. Жуниньо (17. Горбач, 81), 6. Попара, 5. Яцик (14. Василец, 77), 22. Мичин (97. Кораблин, 82), 9. Слесар (99. Вакула, 70), 29. Белоцерковец, 28. Будковский (к)

Рух: 23. Ледвий, 92. Слюбик, 29. Дидык (к), 4. Холод, 9. Ременяк (11. Рунич, 75), 93. Роман (7. Климчук, 68), 25. Горин (15. Пидгурский, 55), 16. Рябов (73. Лях, 68), 19. Пастух, 8. Карабин, 88. Погорелый (99. Фаал, 46).

Предупреждение: Горин 44.

Победа позволила Заре набрать 25 баллов и обойти Рух в турнирной таблице, львовяне с 23 баллами занимают седьмое место.

Обзор матча

Напомним, в первой встрече дня Ингулец неожиданно обыграл Кривбасс.