Ингулец удержал победу над Зарей в доигровочном матче 16 тура УПЛ

Луганская Заря и Ингулец доиграли матч 16 тура чемпионата Украины, который начался 8 декабря 2024 года из-за длительной воздушной тревоги.

В итоге, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петровского коллектива.

В первом тайме, который был сыгран в Кривом Роге, счет открыл Роман Волохатый. Тогда полузащитник завершил великолепную комбинацию ударом в полупустые ворота с близкого расстояния.

Доигровка началась с атак "черно-белых", которые претендовали на назначение пенальти в начале тайма, но рефери не поверил падению Яцика.

Ингулец почти не выходил в атаку – только Пушкарев нанес опасный удар с линии штрафной, но мяч прошел мимо стойки. Под занавес матча Волохатый мог оформить дубль, но его плотный удар взял на себя Вантух.

В атаку в составе Зари регулярно ходили даже защитники Жуниньо и Джордан, но петровцы смогли удержать победный результат.

Чемпионат Украины – УПЛ

16 тур, 30 апреля

Ингулец – Заря 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Волохатый, 38

Ингулец: Паламарчук – Свистун, Дыхтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Фарасеенко, Волохатый, Пятов, Могильный (Сад, 76) – Пушкарев

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо (Вантух, 71) – Мичин, Попара, Дрышлюк (Кораблин, 71) – Антюх, Будковский, Яцык

Предупреждения: Жуниньо, Горбач, Лосенко

В итоге, луганский коллектив остался на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков, а Ингулец продолжает борьбу за выживание – 15 место и 20 зачетных баллов.