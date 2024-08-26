Зальцбург — Динамо Киев 0:0. ОНЛАЙН

Киевское Динамо сыграет против австрийского Зальцбурга в ответном матче плейоф квалификации Лиги чемпионов.

Поединок состоится во вторник, 27 августа, на стадионе "Ред Булл Арена" в Вальс-Зицэнгайме, земле Зальцбурга. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Составь команд:

Зальцбург: Блазвих, Дедич, Пойнтковский, Байду, ван дер Брэмпт, Бидструп, Капальдо, Кьергард, Дагим, Ео, Глух

Запасные: Диаките, Дагим, Диамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Глаз, Ратков, Хамзич, Шлагер, Блан, Гурна-Дуат, Нене.

Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Пихалонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Запасные: Брагару, Буяльский, Беловар, Волошин, Овчаренко, Лонвейк, Нещерет, Алексеенко, Себальос, Супряга, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Михайленко.

Первая встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу австрийской команды.

Напомним, что по пути к решающей стадии отбора подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном круге ЛЧ разгромили Партизан по сумме двух матчей со счетом 9:2, а также одолели Рейнджерс. В первой игре Динамо сыграло вничью 1:1, а на выезде сумело в большинстве обыграть соперника (2:0).