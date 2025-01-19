Футбольное прошлое "президента" Грузии: забивал МЮ, защищал Каладзе, выгребал от Винни Джонса

Во время инаугурации Михеила Кавелашвили 29 декабря на проспекте Руставели в Тбилиси продолжались акции протеста.

Оппозиция в парламент даже не пришла, поэтому присутствовали только провластные депутаты, министры и фактический лидер страны олигарх Бидзина Иванишвили. Атмосфера была дружеской, свои среди своих.

"Грузинское застолье – не только проявление наших традиций, но и памятник культурного наследия, который лучше всего показывает наше отношение к миру", – начал инаугурационную речь Кавелашвили.

Она странно походила на тост, но это как раз не удивило; у Михеила нет высшего образования.

В какой-то момент Кавелашвили совсем забыл, что к чему, не выключил вовремя микрофон.

"Я – твой личный президент", – мир услышал его слова Бидзине и увидел, как тот в ответ улыбнулся.

В это время на проспекте Руставели полиция арестовала еще шестерых самых ярых протестующих.

#Tbilisi: Citizens respond to the farce of “electing” the illegitimate president Kavelashvili with black smoke.



Video: Protest 24 pic.twitter.com/M7U2v1gJ24 — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) December 14, 2024

***

Это был 1989 год, полуфинал Кубка СССР. Динамо Тбилиси играло с нашим Днепром и проиграло 1:2.

18-летний нападающий Кавелашвили вышел на 84-й минуте, но ничем особенным не отметился, мало кто его запомнил.

На уровне советской элиты он в асы не выбился – его продвинула перестройка.

В 1990-м грузины захотели свою лигу, откололись, и с тех пор у Динамо, которое патриотично на год переименовали в Иберию, были значительно более слабые соперники. В первом же независимом розыгрыше Кавелашвили забил 12 голов в 19 турах, стал чемпионом. Ну, и в следующих пяти тоже.

Для Грузии это были странные времена. Рядом с Кавелашвили играли таланты – Темури Кецбая, Шота Арвеладзе, Георгий Кинкладзе, Каха Каладзе, Александр Иашвили. Но шанса лига не имела все равно.

В 1993-м Динамо Тбилиси комично сняли с еврокубков за 5,000 долларов взятки судье матча с Линфилдом.

Попутно Динамо разворовывалось – база, хозяйственные постройки, машины. Конечно, и игроки тоже. Многочисленные расследования утверждали, что в швейцарском Credit Suisse осели 28 млн долларов с трансферов, а в это время клуб стал банкротом.

Кавелашвілі в складі Динамо Тбілісі, ria.ru

Кавелашвили забил единственный гол финала Кубка-1994 Металлургу из Рустави, где уже солировал Леван Кобиашвили, а потом рванул за границу – так тогда делали все грузины.

***

Был это 1995-й, весна.

Алания из Владикавказа внезапно стала самым богатым клубом России благодаря криминальным схемам президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова, наладившего производство дешевой водки из американского спирта Royal. За победу в чемпионате игрокам обещали по 100,000 долларов – куда там тому Спартаку.

Это здесь Кавелашвили сделал себе имя, его заметили в Европе.

В том сезоне у Валерия Газзаева Михеил составил пару форвардов с Анатолием Канищевым; они и выигрывали для команды большинство матчей – 19 голов на двоих, причем больше (12) забил грузин.

Среди прочего на счету Кавелашвили важнейший гол Текстильщику на 88-й минуте за 4 тура до финиша.

Итог – сенсационное чемпионство.

В дополнение в еврокубках жребий свел Аланию сразу с Ливерпулем, и хотя она проиграла 1:2, Кавелашвили сыграл удивительно активно, получил хорошую прессу.

Это именно с тех пор он о РФ отзывался исключительно комплиментарно: "Даже во снах, бывало, счастливые моменты снова переживал. В тот год чемпионат России был очень интересным".

***

И вот уже лето 2024-го, Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро.

Манчестер Сити отреагировал на сенсацию материалом, в котором напомнил – именно Горожане первыми прорубили для грузин "окно в Европу". В середине 90-х Мейн Роуд был их вторым домом.

Это началось с Георгия Кинкладзе в 1995-м, а когда тот начал забивать, понравился публике, председатель Совета директоров Фрэнсис Ли посчитал это золотой жилой, поэтому привез других – Муртаза Шелия, Кахабера Цхададзе, Кавелашвили тоже.

А вот заиграл в итоге один Кинки.

Что касается Михеила, то свой единственный гол в АПЛ он забил в дерби с Манчестер Юнайтед.

"Да, я забил в первом же своем матче гол Шмейхелю, но это был скорее подарок судьбы. Чтобы привыкнуть к английскому футболу, мне нужно было еще 5-6 матчей, но Алан Болл хотел, чтобы я заиграл эффективно сразу", – так себе оправдание.

На деле все было иначе. Сити с Кавелашвили вылетел из АПЛ, и Михеил имел шансы в Чемпионшипе, однако сыграл лишь 6 матчей, команда выглядела плохо и его отдали в аренду.

Думали, что сплавили балласт, а получилось – устроили идеальную футбольную пенсию.

***

Это была Швейцария, 1997-й.

Кавелашвили подобрал Грассхоппер, где хватало классных игроков, как Тюркильмаз, Молдован, Якин, Фогель. Они выиграли чемпионат с первой же попытки.

Грузин не был там лучшим, но прижился в Альпах все равно, его полюбили – и не только за голы. Как-то в Цюрихе Кавелашвили защитил тренера Раймондо Понте, на которого напали ультрас:

"Болельщики требовали отставки Понте, а президент, учитывая его прежние заслуги, не хотел расставаться с ним. Должен сказать, тренер имел большой авторитет в команде, поэтому мне было приятно оказать ему маленькую услугу. Однако ничего особенного я не сделал. Привел в чувство нескольких наиболее буйных хулиганов и все".

With 160 Super League appearances, 55 goals and 2 domestic league and cup victories, Kavelashvili bid farewell to competitive football in 2007 representing Basel at the time.



4/9 pic.twitter.com/zpuXsIleHw — Georgian Footy (@GeorgianFooty) December 14, 2024

С такими качествами Михеил успешно играл роль "дядьки-наставника" в Сьоне, Арау, Люцерне.

В 2004-м он еще раз съездил в Аланию, но при Путине от водочного рая и следа не осталось, поэтому быстренько сбежал обратно и тихо завершил в Базеле в 2006-м.

***

Это не была выдающаяся карьера – скорее, скромная. Таких, как Кавелашвили, очень много.

Из хорошего – 46 матчей за сборную, 8 голов, правда из них 7 – в товарняках.

Главное, чем Кавелашвили запомнился в футболке Грузии – его едва не убил Винни Джонс.

Это был июнь 1995-го, за три года до съемок культового "Карты, деньги, два ствола". Джонс почему-то не любил грузин, и еще перед тем в АПЛ доставал Кинкладзе:

"Он играл опорного, я – под нападающими. Джонс пытался поссориться уже в тоннеле. Вывести из себя. Подошел и давай ко мне, лицом к лицу: "Я тебя сломаю прямо сейчас! Ты не отыграешь и пяти минут! Выбирай, что тебе сломать – нос? Или ногу?"

Ну, а Кавелашвили Джонс ничего не говорил – просто заехал в ноги и ушел с поля на 28-й минуте.

Из-за того фола будущий "Костолом" пропустил остаток отбора к Евро-1996, и его Уэльс никуда не вышел – как, впрочем, и Грузия.

***

По завершении карьеры Кавелашвили, как полагается ноунейму, исчез из СМИ.

Новая серия – это уже апрель 2010-го, совсем другая история. В главных ролях – тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили и знаменитый футболист Каха Каладзе, завершавший карьеру в Дженоа, а параллельно обросший интересными связями. Его сына крестил сын Бидзины Иванишвили Беро. Сам Каха держал Buddha-bar и еще пару заведений в Киеве, а в Милане – Giannino, где собиралась футбольная тусовка.

Иванишвили – бывший миноритарный акционер Газпрома, участник приватизации 90-х в России и, как уверяли СМИ, старый товарищ Тамаза Сомхишвили aka Тамаз Тобольский, основателя Лукойла.

Грузинский паспорт Бидзина взял аж в 2004-м – и сразу начал с критики Саакашвили, в частности за разрыв с Москвой.

Это пришлось по вкусу грузинскому футболу, там Иванишвили поддержали почти все.

"Простые люди страдают. Ясно, что в России ведется пропаганда против Грузии, у нас то же самое. Но нам обязательно надо дружить. Зачем нужны политики? Делать шаги навстречу, восстанавливать старые связи", – говорил Каладзе, повторяя программу Бидзин ы .

Когда же Саакашвили высмеял Каху за два автогола с Италией, тот пошел дальше: "Позорно не себе забить, а в войну на коленях ползать в Гори".

После того пошли слухи, что Каладзе из сборной выгонят, но он сыграл на опережение и ушел сам.

In this photo, at a national team training season, right-to-left: I, Kakha Kaladze, Levan Kobiashvili, Mikheil Kavelashvili #MamukaTsereteli pic.twitter.com/RuepdNaLRQ — Mamuka Tsereteli (@MamukaTseretel3) October 18, 2017

Параллельно в тюрьму загремел друг Кахи и еще один экс-динамовец Георгий Деметрадзе – ему впаяли 6 лет за "причастность к тотализатору, вымогательство и контакты с ворами в законе". Вроде и за дело, но месть читалась.

Иванишвили же власти лишили гражданства.

И вот в этот момент проявился Кавелашвили, вступившийся за оппозицию: "Считаю, Каха выбрал правильный момент, чтобы закончить карьеру в сборной. Он поблагодарил, извинился, а взамен получил хамское заявление от федерации. Это позор. Они пройдут и скоро этого правительства не будет. Ни одна федерация не сделала бы такое в свободной, демократической стране".

***

После завершения карьеры Кавелашвили не стал ни интересным тренером, ни успешным функционером.

Как оказалось, его таланты в других сферах.

Уже в 2012-м, когда партия Саакашвили проиграла парламентские выборы, Кавелашвили основал и возглавил местное отделение профсоюза футболистов FIFPro, начал появляться на ТВ с популистскими комментариями, типа, Барселона играет в грузинском стиле.

Он хотел возглавить и федерацию футбола, но выборы в ноябре 2015-го выиграл Кобиашвили, а его не допустили – не имел диплома о высшем образовании.

Хорошая иллюстрация деградации Грузии за последние 10 лет, да.

В начале Грузинская мечта Иванишвили имитировала продолжение евроинтеграции, реформ, соблюдение процедур, но чем дольше оставалась у власти – тем больше становилось коррупционных скандалов. Тут-то олигарху и понадобился Кавелашвили.

Экс-футболист стал депутатом в 2016-м и с тех пор выполнял для своих грязную работу – ругался с лидером оппозиции Вашадзе, защищал баскетболиста Шенгелию, который поехал играть в Россию. Подсмотренный в Москве закон "об иноагентах" – тоже его, ведь остальные не хотели марать руки.

Относительно Украины – по мнению Кавелашвили Грузия нам помогает больше всех, исходя из своих возможностей.

Америка? Хочет втянуть Грузию в войну, но он, Кавелашвили, ей не даст.

Ну, и ежедневные благодарности Бидзини, с которым Михеил "горд жить в одну эпоху – это переходит все границы, но, кажется, адресату в кайф.

***

Михеил мог бы даже в Книгу Гиннеса войти, если бы не Джордж Веа, ставший президентом Либерии в 2018-м.

Читайте также : Обладатели Золотого мяча в политике: от депутатов до президента

К слову, тот выбор не принес африканской стране счастья – наоборот, коррупции стало еще больше, деньги разворовывались прямо из нацбанка, пока глава государства ездил в Катар смотреть, как его сын играет в футбол за сборную США.

Кавелашвили начинает еще хуже – он сейчас президент для Иванишвили.

Для Украины и всего коллективного Запада - он "президент".

По проспекту Руставели и другим улицам всех крупнейших городов страны едва ли не ежедневно ходят пока мирные протестующие, которым Михеилу нечего предложить, кроме оскорблений ЛГБТ – так он понимает "традиционные ценности". Даже в ранее монолитной футбольной среде теперь раскол, и Шота Арвеладзе вместе с юной звездой Хвичей Кварацхелией напоминают о евроинтеграции.

🇬🇪🗣️Shota Arveladze was amongst the protesters in Tbilisi tonight, probably the most renowned sports personality to have joined rally.



"After what happened last night, I just couldn't sit still and not join our people to show my protest."@arveladze_shota 👏 pic.twitter.com/f8sFQelKak — Georgian Footy (@GeorgianFooty) November 30, 2024

В 1989-м Кавелашвили понятия не имел, что делать с защитой Днепра. Сейчас, в 2025-м, он так же не знает, как быть с протестами и улицей. Ограниченный там, несамостоятельный здесь.

По итогу ноль вопросов к Винни Джонсу – все сделал правильно.