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Забарный входит в перечень самых быстрых центральных защитников АПЛ

Руслан Травкін — 25 февраля 2025, 14:02
Забарный входит в перечень самых быстрых центральных защитников АПЛ
Ілля Забарний
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Защитник Борнмута и национальной сборной Украины Илья Забарный вошел в число самых быстрых центральных защитников нынешнего сезона АПЛ.

Об этом сообщает FC.pff.com.

Украинец в одном из матчей достиг скорости в 34,15 км/час. Этот показатель является вторым среди всех центральных защитников Премьер-лиги, которые провели на поле не менее 900 минут в этом сезоне.

Лучший результат принадлежит Максансу Лакруа. Представитель Кристал Пэлас развил скорость до 34,45 км/ч.

Рейтинг самых быстрых центральных защитников АПЛ в этом сезоне:

  1. Максанс Лакруа (Кристал Пэлас) – 34,45 км/ч
  2. Илья Забарный (Борнмут) – 34,15 км/ч
  3. Мурильо (Ноттингем Форест) – 33,92 км/ч
  4. Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон) – 33,78 км/ч
  5. Ибраима Конате (Ливерпуль) – 33,57 км/ч

Напомним, что Футбольная ассоциация (FA) оставила в силе красную карточку Забарного. Украинец пропустит ближайшие три матча Борнмута.

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