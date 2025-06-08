Забарный дал согласие на переход в ПСЖ

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный дал согласие на переход во французский Пари Сен-Жермен.

Об этом сообщает L'Équipe.

Сейчас продолжаются переговоры между клубами по трансферу центрального защитника. Англичане требуют за переход защитника 70 млн евро – сумму, которую Париж пока не предложил.

Впрочем, столичный клуб имеет важный козырь: желание самого игрока. Центральный защитник сообщил своему руководству, что хочет присоединиться именно к ПСЖ – и ни к какому другому клубу.

У ПСЖ осталось сорок восемь часов, чтобы завершить трансфер и надеяться заявить украинца на клубный чемпионат мира.

Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

Сейчас 22-летний игрок находится в Торонто со сборной Украины. Накануне украинцы уступили Канаде (2:4), в котором Забарный отметился голом и был признан болельщиками лучшим игроком матча.