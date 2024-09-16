Вирт возглавил клуб Первой лиги

Опытный украинский специалист Юрий Вирт стал главным тренером Нивы Тернополь.

Об этом сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

Сроки контракта не указаны. Известно, что к штабу Вирта присоединятся сотрудничавшие с ним Николай Лапко и Александр Зотов.

50-летний Вирт имеет опыт работы наставником Вереса и Руха. После увольнения с Вереса Вирт некоторое время работал экспертом на УПЛ ТВ, а затем принял предложение Звягеля. Ему удалось вывести команду из одноименного города в Первую лигу, но в летнее межсезонье клуб прекратил существование из-за нехватки финансирования.

Тернопольская Нива за 7 матчей в Первой лиге набрала 7 очков и занимает 4 место в группе А, но несколько команд имеют хорошие шансы обойти их, ведь сыграли на 1-2 поединка меньше.