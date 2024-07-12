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Клопп отказался возглавить сборную США

Владислав Уткін — 12 июля, 00:35
Клопп отказался возглавить сборную США

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США.

Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что предварительные переговоры прошли через посредников, а немецкий специалист вежливо отказал в предложении, потому что хочет взять паузу в футболе.

Отметим, что недавно главного тренера США Грега Бергалтера уволили после того, как команда не смогла выйти в плейоф на домашнем Кубке Америки.

Напомним, США также будет принимать чемпионат мира-2026 вместе с Канадой и Мексикой.

Юрген Клопп Збірна США з футболу

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