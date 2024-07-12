Клопп отказался возглавить сборную США
Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США.
Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Отмечается, что предварительные переговоры прошли через посредников, а немецкий специалист вежливо отказал в предложении, потому что хочет взять паузу в футболе.
Отметим, что недавно главного тренера США Грега Бергалтера уволили после того, как команда не смогла выйти в плейоф на домашнем Кубке Америки.
Напомним, США также будет принимать чемпионат мира-2026 вместе с Канадой и Мексикой.