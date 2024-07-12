Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США.

Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что предварительные переговоры прошли через посредников, а немецкий специалист вежливо отказал в предложении, потому что хочет взять паузу в футболе.

🚨 Jurgen Klopp has rebuffed approach to become USA head coach. Initial contact through intermediaries last week but opportunity politely declined; reiterated to #USMNT bosses former #LFC manager wants break from football @TheAthleticFC post @MiguelDelaney https://t.co/QWxxiBHzrI — David Ornstein (@David_Ornstein) July 11, 2024

Отметим, что недавно главного тренера США Грега Бергалтера уволили после того, как команда не смогла выйти в плейоф на домашнем Кубке Америки.

Напомним, США также будет принимать чемпионат мира-2026 вместе с Канадой и Мексикой.