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Сядем и будем разговаривать: Суркис желает продлить контракт с Ярмоленко

Олексій Мурзак — 19 апреля 2025, 15:13
Сядем и будем разговаривать: Суркис желает продлить контракт с Ярмоленко
Андрій Ярмоленко
Getty Images

Президент Динамо Игорь Суркис желает продлить контракт с вингером клуба Андреем Ярмоленко.

Об этом он сказал в интервью ТаТоТаке.

"У нас был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце сезона сядем и будем разговаривать. У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще на год. Может, и больше. То, что он демонстрирует на футбольном поле... Может, его не хватает на все 90 минут, но класс есть класс.

У него нет никаких проблем со здоровьем. У него возраст, а играет он умом прежде всего. Он – этот лидер на поле, который нужен Динамо после того, как ушел от нас такой, как Олег Лужный", – сказал Суркис.

Отметим, что действующий контракт Ярмоленко с Динамо истекает 30 июня.

В текущем сезоне 35-летний футболист забил 10 голов и сделал ассист в 27 матчах за Динамо. Накануне он отметился 113-м голом в УПЛ и повторил рекорд Сергея Реброва

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