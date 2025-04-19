Сядем и будем разговаривать: Суркис желает продлить контракт с Ярмоленко

Президент Динамо Игорь Суркис желает продлить контракт с вингером клуба Андреем Ярмоленко.

Об этом он сказал в интервью ТаТоТаке.

"У нас был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце сезона сядем и будем разговаривать. У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще на год. Может, и больше. То, что он демонстрирует на футбольном поле... Может, его не хватает на все 90 минут, но класс есть класс.



У него нет никаких проблем со здоровьем. У него возраст, а играет он умом прежде всего. Он – этот лидер на поле, который нужен Динамо после того, как ушел от нас такой, как Олег Лужный", – сказал Суркис.