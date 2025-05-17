Яремчук забил за Олимпиакос в финале Кубка Греции и помог команде оформить золотой дубль
Роман Яремчук
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Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции против Ираклиона и помог команде выиграть второй трофей в рамках национального первенства.
Яремчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. На 90+3 Роман сделал счет в матче 2:0. Также заработал в пассив желтую карточку.
Олимпиакос в итоге оформил золотой дубль в этом сезоне, ранее клуб стал чемпионом Греции.
Этот гол стал для Романа 10-м за клуб во всех турнирах, также на его счету 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар не видит украинского нападающего ключевым игроком на следующий сезон.