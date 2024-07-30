Нападающий сборной Украины и бельгийского Брюгге Роман Яремчук стал игроком греческого Олимпиакоса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего футболиста с "красно-белыми" заключен до 2028 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за испанскую Валенсию, за которую в 29 матчах отличился четырьмя голами.

Также Яремчук провел 58 матчей за сборную Украины, с которой играл на Евро-2024, где забил победный гол в ворота Словакии. Он входит в четверку лучших бомбардиров национальной команды.

В прошлом сезоне Олимпиакос выиграл первый еврокубок в своей истории. В финале Лиги конференций "красно-белые" одолели Фиорентину. Команду возглавляет опытный испанский тренер Хосе Луис Мендилибар, выигравший в сезоне-2022/23 Лигу Европы с Севилией.

Напомним, на протяжении всего лета появлялись трансферные слухи по поводу украинца. Больший энтузиазм проявлял турецкий Трабзонспор, но сам Роман не захотел перебегать в этот клуб.