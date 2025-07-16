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Ямал получил новый номер в Барселоне и продлил контракт до 2031 года

Олексій Мурзак — 16 июля 2025, 20:21
Getty Images
Ламін Ямал

Барселона объявила о продлении контракта с вингером Ламином Ямалом.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новое соглашение 18-летнего звездного испанца с "блаугранас" рассчитано до лета 2031-го года. Также с нового сезона футболист будет выступать под 10-м номером, который стал вакантным после ухода Ансу Фати.

Напомним, за первую команду Барселоны 17-летний футболист выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на его счету 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 ассистами. Transfermarkt оценивает Ламина в 180 млн евро.

Накануне игрок отпраздновал свое 18-летие, но празднование, которое должно было быть сказочным, превратилось в настоящий публичный скандал.

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