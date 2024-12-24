Футбол в окопах Первой мировой: правда и выдумки Рождественского перемирия

Брюс Бейрнсфатер, постарев, стал известным карикатуристом, но разве мог он это предвидеть вечером 24 декабря 1914-го?

Тогда его амбиции были поскромнее – согреться.

Накануне холодный дождь лил, как из ведра, и окопы, которые защищал Брюс в составе 1-го пехотного Уорикширского полка, раскисли.

"Сижу я, значит, в этой глиняной яме за много миль от дома. Холодный и мокрый, везде покрытый грязью. И не было ни одного шанса оттуда вырваться – разве что получить ранение. И вот примерно около 22:00 я услышал где-то на другом конце поля, как шепчутся голоса. Я кивнул солдату рядом – мол, слышишь бошей? А он мне: "Да, они давно уже этим занимаются".

Это было совершенно ненормально в тех обстоятельствах, но немцы колядовали, ведь был Сочельник.

Англичане слушали их долго, а потом отдельные смельчаки запели и свои песни.

"Я услышал немного растерянный крик с той стороны. Немецкий солдат кричал на английском, но с сильным акцентом. Он просил подойти ближе. Наш сержант ответил ему: "Полдороги ты, полдороги я".

Just before and on Christmas Day 1914, there were a series of unofficial ceasefires along the Western Front. This was known as the Christmas Truce and it saw French, British and Germans crossing no man’s land to exchange gifts, talk, swap prisoners, play football and sing carols. pic.twitter.com/zDD4dW9bct — Real Time History (@realtime_hist) December 25, 2017

***

В историю те события вошли как "Рождественское перемирие" – стихийное, неоднозначное и с кучей оттенков.

Его никто не придумывал – оно как-то само собой.

За первые полгода русскую армию Самсонова утопили в прусских болотах Танненберга, а немецкий прорыв на Париж свело на нет Чудо на Марне. Сил, чтобы выиграть, никто не имел, и это точило боевой дух, как червь.

А Рождество, между тем, приближалось. Кайзер выслал в окопы небольшие елки; солдатам – трубки, а сигареты – офицерам. Английские бойцы получили по латунной коробочке с профилем принцессы Мэри, где были шоколад, табак и записка-пожелание уцелеть от королевского дома. Французы – еще бы! – отправили на передовую вина.

Все это на малую толику вернуло солдат к нормальной жизни, а больше было и не надо.

В полку Бейрнсфатера это началось с колядок, а вот полковник Скотт Шеперд вспоминал, что возле города Арментьер повлиял... туман:

"Он был таким густым, что на руку перед собой не видно было. Я приказал нашим воспользоваться и восстановить парапет траншеи, и вдруг этот туман мгновенно рассеялся, и мы увидели, что напротив немцы заняты тем же. Мы застыли, но затем один или два наших подались к ним".

Сколько участков фронта – столько и историй. Генри Уильямсон из Лондонской стрелковой бригады восторженно писал маме, что "обменял табак у немецкого солдата прямо здесь". Капитан Эдвард Галс рассказывал потом, как заметно пьяные англичане, шотландцы, ирландцы, пруссы и вюртембержцы вместе заводили "Auld lang syne". Бригадный генерал Конгрив шокировано смотрел, как один из его капитанов курил сигару и разговаривал с "лучшим снайпером немцев, которому было едва 18".

The Christmas Truce, 24th - 25th December 1914. Along around two-thirds of the 30-mile front controlled by the British Expeditionary Force, the guns fell silent for a short time.



German soldiers celebrating Christmas during World War I. pic.twitter.com/j80QXsS2gY — Mark W. (@DurhamWASP) December 24, 2023

Были и почти комедийные случаи – например, на участке Бейрнсфатера мобилизованный парикмахер взялся "стричь бошей за табак на ничейной земле".

А были и те, кто пытался сыграть в футбол.

***

Более ста лет прошло, но игру и тогда любили в Европе.

Перед Первой мировой чемпионаты уже проводили все крупные страны, кроме Франции, Испании и Сербии, где были Кубки.

Играли, к слову, и в Российской империи – причем в сезоне-1913 из 12 городов-участников 7 были из Украины, а победителем стала Одесса.

Кто же играл на фронте? Как играл? Где играл?

Если верить исследованию Майкла Деша, вышедшему в 2011 году, импровизированных матчей между врагами сыграли как минимум 3-4.

Едва ли не самый известный провели горцы из Аргайла и Сазерленда и 134-й полк саксонцев. Его описание было в дневнике Курта Цемиша, который его внуки нашли на чердаке дома в Лейпциге в 1999-м:

"В конце концов Томми вытащили из своих окопов футбольный мяч, и вскоре началась оживленная игра", – писал он. "Как удивительно прекрасно, но как странно это было. Английские офицеры чувствовали то же самое. Рождество на некоторое время объединило смертельных врагов".

В память о том матче Иану Стюарту кто-то из немцев подарил фото их футбольной команды – они не случайно выиграли тогда 3:2 и страшно гордились своими навыками.

Эрни Уильямс из Чеширского полка, в свою очередь, уверял – да, футбол, но без ворот и кое-как: "Честно, я не знаю, кто принес мяч. Они забили нам несколько голов. Мы играли без правил. Думаю, где-то две сотни солдат с обеих сторон участвовали".

The Christmas Truce of 1914 has become one of the most famous and mythologised events of the First World War, but why did it happen and why was it never to happen again?



Find out and watch in full: https://t.co/6jtKimPhoz pic.twitter.com/klAqRWEvE6 — Imperial War Museums (@I_W_M) December 24, 2022

Также в Glasgow New вышел репортаж о победе шотландцев 4:1 над 133-м полком саксонцев, где лейтенанта Йоханнеса Ниманна больше всего поразил не счет, а килты скоттов:

"Мы хохотали во все горло, когда из-за порыва ветра увидели, что они не носят трусов. Были и драчуны, кто специально их поднимал. Где-то через час пришел приказ командира всем разойтись; что мы должны были это прекратить. На том братание и закончилось".

Еще задокументированы ничья команды британской полевой артиллерии с ганноверцами в Ипре и поражение ланкаширских стрелков от пруссов на побережье у Ле Туке.

А вот рассказы ветерана и писателя Роберта Грейвса, как впоследствии оказалось, просто сказки.

***

Вы скажете – эй, а как же французы? Бельгийцы?

А у них все было иначе.

Бельгийцы попросили день тишины, чтобы передать письма родным в немецкой оккупации. Не до футбола им было.

Между тем французы и подавно на локальные перемирия не согласились, поскольку немцы пытались захватить именно их страну, и для них война была за выживание.

The British Lieutenant Charles Brockbank wrote in his diary: “And then the most extraordinary thing happened. A cease to the firing at 2:30pm, and the Germans starting shouting to us to ‘come out’ and ‘have a drink’ and also climbing about in the trenches’… pic.twitter.com/mGbT8U7QrK — Cigarette Aesthetica (@CigsMake) December 22, 2022

Англичане, которые вписались за союзника, чувствовали это иначе, поэтому капитан Клиффтон Стокуэлл из валлийских стрелков несколько дней перекрикивался с немцем из траншеи напротив, который на идеальном english расспрашивал, как дела у ресторанов Лондона.

"Да кто ты, черт возьми, такой?" – не выдержал Клиф.

"Господин офицер, кажется, я вас узнал! Я был старшим официантом в Great Centra l", – таков б ыл ответ.

По подсчетам Малькольма Брауна из Имперского военного музея Великобритании спонтанное перемирие на Рождество 1914-го затронуло 2/3 фронта, который занимали войска Его величества.

Они наделали совместных фото, а в январе 1915-го о футболе на ничейной земле между двумя линиями окопов написала The Irish Times.

Ясно, что власти немедленно это опровергли. Призрак коммунизма с мировой революцией пролетариата витал в воздухе; только полный дурак не видел опасности.

Капрал 16-го Баварского полка был не из таких. За 4 марки жалованья, которые солдаты обычно тратили на бордели и вино, он купил книгу о культурных сокровищах Берлина: "Такого не должно происходить во время войны. Вы забыли о своей немецкой чести?!"

Этого капрала звали Адольф Гитлер.

Adolf Hitler on the fronts of World War I, 1915-16. pic.twitter.com/O4aK2gl7Af — Nicole (@Nicole127205) November 14, 2024

***

Не он один так считал.

На Рождество 1914-го на фронте погибло 77 британцев, ведь были участки, где перемирием и не пахло. Также случались и предательства – например, рядового Перси Хаггинса выманили из окопа и застрелили. А вслед за ним – еще и сержанта, который полез спасать молодого.

Да и вообще – это никоим образом не напоминало праздник.

В 2003-м последний живой шотландский ветеран Первой мировой Альфред Андерсон ничего не приукрашал:

"Главное воспоминание рождественского перемирия – это тишина. Жуткий звук тишины. Мы вышли и просто ее слушали. Предыдущие два месяца в окопе я слышал только шипение, треск и свист пуль и снарядов, пулеметные очереди и отдаленные немецкие голоса. А в тот день была мертвая тишина. Мы кричали: "С Рождеством", но никому не было весело. Это был короткий миг в большой войне".

Очень большой.

До сих пор Первая мировая считается самым кровавым конфликтом в истории западной Европы. За 4 года она перемолола почти 20 млн жизней.

Футбол на Рождество 1914-го не изменил в целом ничего, но его будут вспоминать вечно из-за уникальности. Ни до, ни после ничего подобного мир не видел – в том числе и на Первой мировой.

In WW1 the UK & GER troops at the Christmas truce shook hands and played football match. Monument in #Paris. pic.twitter.com/qcNRpNxkST — Miriam Možgan (@MtM68) October 10, 2016

Уже в 1915-м единичные колядки встретили пулеметным огнем. С обеих сторон издали указы о недопустимости братаний, но еще больше повлияли личные потери. За два года на фронте никто уже не воевал за короля или Антанту, а вот число желающих отомстить за смерти друзей росло день ото дня.

Вот такими гостинцами вместо футбольных мячей и сигарет угощала немцев канадская артиллерия на Рождество 1916-го.

В 1914-м точка кипения была близко, но еще не достигнута.

"Сегодня у нас мир. Завтра ты сражаешься за свою страну, а я за свою. Удачи!" – сказал стрелок Джордж Ид немецкому артиллеристу, с которым познакомился на ничейной земле.

А уже на следующий день, 26 декабря, на их участке капитан Стокуэлл поднялся на бруствер, сделал три выстрела вверх и поднял флаг "Счастливого Рождества!" С другой стороны на свой парапет вылез гауптман фон Зиммер, поклонился англичанину, сделал два выстрела в воздух и вернулся в окоп.

До следующей футбольной встречи англичан и немцев оставалось чуть менее 16 лет.