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Украинские клубы впервые за 17 лет не вышли в основной этап еврокубков по итогу сезона

Станіслав Лисак — 29 мая 2025, 23:58
Украинские клубы впервые за 17 лет не вышли в основной этап еврокубков по итогу сезона
ФК Динамо Київ

В первый раз за 17 лет украинские клубы по итогам сезона не добыли путевки в основной этап турниров под эгидой УЕФА.

Об этом сообщил журналист Игорь Семйон в своем телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 все команды, которые будут представлять Украину на евроарене будут вынуждены пройти квалификацию:

  • Динамо Киев – 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов;
  • Шахтер – 1 квалификационный раунд Лиги Европы;
  • Александрия – 2 квалификационный раунд Лиги конференций;
  • Полесье – 2 квалификационный раунд Лиги конференций.

Последний раз такое случалось в сезоне-2008/2009, когда Шахтер одолел Динамо в полуфинале Кубка УЕФА и в итоге выиграл трофей:

  • Шахтер – 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов;
  • Динамо – 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов;
  • Металлист – 1 квалификационный раунд Кубка УЕФА (предшествовал групповому этапу);
  • Днепр – 2 квалификационный раунд Кубка УЕФА.

Накануне Шахтер потерял последний шанс попасть в основной раунд Лиги Европы-2025/26. Судьба "горняков" определились в финале Кубка Хорватии, где во втором матче Риека одолела Славен Белупо (1:0).

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