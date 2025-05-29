Украинские клубы впервые за 17 лет не вышли в основной этап еврокубков по итогу сезона

В первый раз за 17 лет украинские клубы по итогам сезона не добыли путевки в основной этап турниров под эгидой УЕФА.

Об этом сообщил журналист Игорь Семйон в своем телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 все команды, которые будут представлять Украину на евроарене будут вынуждены пройти квалификацию:

Динамо Киев – 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Шахтер – 1 квалификационный раунд Лиги Европы;

Александрия – 2 квалификационный раунд Лиги конференций;

Полесье – 2 квалификационный раунд Лиги конференций.

Последний раз такое случалось в сезоне-2008/2009, когда Шахтер одолел Динамо в полуфинале Кубка УЕФА и в итоге выиграл трофей:

Шахтер – 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Динамо – 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Металлист – 1 квалификационный раунд Кубка УЕФА (предшествовал групповому этапу);

Днепр – 2 квалификационный раунд Кубка УЕФА.

Накануне Шахтер потерял последний шанс попасть в основной раунд Лиги Европы-2025/26. Судьба "горняков" определились в финале Кубка Хорватии, где во втором матче Риека одолела Славен Белупо (1:0).