Ворскла с голами Мякушко и Иеде обыграла ЛНЗ в 14 туре УПЛ

Полтавская Ворскла дома обыграла черкасский ЛНЗ в рамках поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 2:0.

Гости смогли открыть счет уже на 9-й минуте, когда 21-летний голкипер Павел Исенко ошибся на выходе, однако Мухаррем Яшари не смог попасть в ворота.

На 30-й минуте Сергей Мякушко убрав перед штрафным ЛНЗ нескольких игроков и точно пробил под правую стойку ворот Евгения Кучеренко (1:0).

Ворскла смогла удвоить преимущество на старте второй половины игры. 26-летний нигерийский нападающий Самсон Иеде отозвался на передачу Кане и с острого угла пробил голкипера жителей города.

Отметим, что гости доигрывали игру в меньшинстве, за вторую желтую карточку арбитр удалил 22-летнего защитника Хайдина Салиху.

Победа позволила Ворскли подняться на восьмую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 баллов. ЛНЗ находится на седьмом месте с 18 очками.

Чемпионат Украины – УПЛ

14 тур, 23 ноября

Ворскла (Полтава) – ЛНЗ (Черкассы) 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 30 Мякушко, 2:0 – 54 Иеде

Ворскла: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Кане, Скляр, Челядин (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк 34), Ковталюк (Ндукве, 46), Иеде

ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Салихко, Путря, Яшари, Халайла (Тилль 71), Бойко (Муравский, 74), Молло (Эйнел, 71), Момо, Топалов (Пасич, 46)

Предупреждения: Ковталюк 36, Ндукве 72 – Момо 39, Салиху 64, Дайко 67, Салиху 70, Каплиенко 74

Удаление: Салиху 70

Следующий поединок Ворскла сыграет 29 ноября против Ингульца, ЛНС на следующий день примет Верес.

В преддверии Карпаты дома минимально обыграли Колос в матче-открытии 14 тура чемпионата Украины.