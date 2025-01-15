Сыч и Крупский ни при чем. Что не так с трансферной политикой Динамо

На следующей неделе лидер УПЛ проведет очередной матч в основном раунде Лиги Европы. И до игры с турецким Галатасараем болельщики киевского Динамо желаемых изменений в составе "бело-синих" могут не дождаться. Даже больше – есть все предпосылки говорить, что руководство и тренерский штаб столичного клуба наступают на знакомые по предыдущим годам грабли.

Чемпион анализирует кадровое состояние и выбор самого титулованного клуба в измерении привлечения свежей крови для желаемого улучшения игры и результатов. И делится своими мыслями с читателями.

Молодость как недостаток

Чтобы выполнять поставленные перед командой цели, коллектив должен обновляться. Именно для того чтобы эта аксиома превращалась в реальность, в футболе разрешается подписывать новых футболистов за деньги в отведенный период, а также усиливать состав свободными агентами в любое время. Динамо такими возможностями пренебрегает не первый год.

ФК Динамо

Привлечение ресурса из молодежной команды – хорошая попытка улучшить общий уровень и глубину состава. Однако лишь при тех условиях, когда под рукой действительно перспективные "звездочки", которые не сегодня-завтра засияют значительно ярче. Ставка на своих воспитанников как основной выбор Динамо в последние годы заслуживает внимания и уважения, однако за исключением Тараса Михавко, действительно ворвавшегося в первую команду киевлян с разгона и без раскачки, удачных примеров за последние 12 месяцев не найти. Кроме того, главным недостатком такого подхода был, есть и будет фактор времени – ожидать, что молодые футболисты смогут соответствовать уровню задач клуба, стремящегося постоянно побеждать хотя бы на внутренней арене, не стоит. Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Максим Брагару, Кристиан Биловар, не говоря уже о Матвее Пономаренко, который в условном Динамо-1 после повышения откровенно потерялся, своими выступлениями заставляют пребывание в главной команде киевлян ставить под большое сомнение. В таких условиях обращение к рынку как единственно возможному варианту исправления ситуации – неизбежно.

Наличие откровенного балласта в команде

Впрочем, не лучше ситуация и с опытными футболистами. С наступлением 2025-го с Динамо попрощался Александр Андриевский. Его, а также Владимира Шепелева, которого среди "бело-синих" считать все еще нужно, является настоящим символом бессмысленности пребывания конкретного футболиста на контракте в клубе.

ФК Динамо

Как Андриевский, так и Шепелев были больше футболистами ротации не один год подряд, а КПД от их действий на поле нетрудно посчитать даже школьникам – оба в убедительном большинстве случаев становились заложниками давно среднего уровня, от чего страдал общекомандный рисунок игры. Но когда по итогам летней кампании Динамо привлекло в центральную зону сразу трех новых исполнителей, считая не только новичков, но и вернувшегося из аренды Николая Михайленко, вопрос целесообразности дальнейшего использования обоих встал ребром. Но в итоге оба остались в команде еще на полгода и ожидаемо если не оказывались вне заявки на матчи, то полировали скамейку запасных. На двоих Шепелев и Андриевский наиграли 461 минуту, а первый появился в игре только раз, и встретился с мячом ровно столько, сколько позволила стрелка часов, которая отсчитывает 60 секунд (!). Другая загадка – откуда вообще взялся в Динамо такой парень, как Бенито, оказавшийся ненужным и гораздо менее "капризной" Заре, но это отдельная тема для разговора.

ФК Динамо

Остаются вопросы и к исполнителям, с которыми в Динамо разлучаться, похоже, не собираются. Такие игроки, как Владислав Дубинчак и Александр Караваев, в своем развитии либо откровенно остановились, либо лучшие годы оставили позади.

Приглашение новых футболистов: когда ожидание упорно расходится с реальностью

Сейчас на просмотре в Динамо находятся Богдан Слюбик и Име Окон. Кроме того, "бело-синие" упустили возможность подписать Илью Крупского и вряд ли привлекут в команду Алексея Сыча. Таким образом, правый фланг обороны, проблемность которого де-факто была признана самим обращением к возможному усилению извне, может стать более вероятной и очередной головной болью Александра Шовковского уже вскоре.

ФК Динамо

Казалось бы, делать выводы о профпригодности потенциальных новичков рано. Однако с учетом последних действий киевлян на рынке летом суждения могут напрашиваться даже с учетом преждевременности. Динамо усилилось хорошо количественно, однако качества в итоге получило гораздо меньше, чем рассчитывало. Появление в команде Брайана Себальоса так и осталось загадкой. До последнего не покидало впечатление, что Шовковский новичка уже Форталезы не воспринимал с первого дня его пребывания в Киеве, а травмы футболиста, который в отведенные ему 4 матча в составе Динамо на самом деле выглядел по меньшей мере не хуже конкурентов по позиции, стали лишь удобным поводом для прощания. Уже упомянутый Брагару выглядит явно слабее всех реальных и потенциальных конкурентов, и пока откровенно разочаровывает. Потенциал Эдуардо Герреро не вызывает сомнений, однако пока он точно не в своей тарелке. Или причиной тому отсутствие полноценного летнего сбора с командой, или Герреро Динамо банально не "подходит" – узнаем уже во втором соревновательном круге. На выходе относительным усилением способностей стали только экс-днепряне Александр Пихаленок и Валентин Рубчинский, да и те по разным причинам – частично. Сразу 3 "двойки" и только "удовлетворительно" в 2 случаях из 5 – результат, который относительно подходов на трансферном рынке следует называть близким к провалу.

ФК Динамо

Чтобы двигаться вперед, нужно уметь признавать откровенные ошибки. Но учли ли в лагере "бело-синих" уроки последних хотя бы полгода жизни клуба – огромный вопрос, имеющий все признаки риторического.