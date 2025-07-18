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Похитили трофеи и кубки: во Франции ограбили дом Платини

Олександр Булава — 18 июля 2025, 23:19
Похитили трофеи и кубки: во Франции ограбили дом Платини
Мішель Платіні
Getty Images

Легендарный футболист и бывший президент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления.

Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июля, в его доме на юге Франции. Платини проснулся в 5:30 утра из-за шума в саду. Через окно он заметил мужчину в капюшоне и черной одежде. Увидев Мишеля, злоумышленник сбежал.

Согласно предварительной информации, у Платини исчезло около двадцати предметов, преимущественно спортивные награды – трофеи, кубки и медали. Общая сумма ущерба еще не оценена.

Прокуратура Марселя начала расследование по факту кражи со взломом. Платини не получил травм и чувствует себя хорошо после инцидента.

Напомним, в марте апелляционная палата Уголовного суда Швейцарии оставила без изменений оправдательный приговор для экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

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