Похитили трофеи и кубки: во Франции ограбили дом Платини

Легендарный футболист и бывший президент УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления.

Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июля, в его доме на юге Франции. Платини проснулся в 5:30 утра из-за шума в саду. Через окно он заметил мужчину в капюшоне и черной одежде. Увидев Мишеля, злоумышленник сбежал.

Согласно предварительной информации, у Платини исчезло около двадцати предметов, преимущественно спортивные награды – трофеи, кубки и медали. Общая сумма ущерба еще не оценена.

Прокуратура Марселя начала расследование по факту кражи со взломом. Платини не получил травм и чувствует себя хорошо после инцидента.

Напомним, в марте апелляционная палата Уголовного суда Швейцарии оставила без изменений оправдательный приговор для экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.