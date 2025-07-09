Большое интервью с Сергеем Иващенко: "Наш принцип: на одного "прораба" – десять рабов"

Футбольный клуб СК Полтава за 5 лет прошел путь от любителей (чемпионата области) до Украинской Премьер-лиги.

Мы встретились с владельцем новичка УПЛ Сергеем Иващенко в уютном офисе полтавского бизнесмена, чтобы лучше узнать о дебютанте элитного футбольного дивизиона.

Только переступив порог кабинета, мне бросился в глаза большой баннер, на котором изображены Пеле, Зинедин Зидан и Диего Марадона. Хороший футбольный вкус...

Сергей Иващенко (справа) Пресс-служба СК Полтавы

Флаг, подписанный Кириллом Будановым, с гордостью добавил Иващенко.

За более чем часовую беседу Сергей Иващенко рассказал в частности о:

задачах на сезон;

клубной структуре;

почему не считает нужным иметь спортивного директора;

потенциальных трансферах;

почему команда будет играть в Кропивницком;

новом сайте;

форме от украинского производителя;

территории культового мототрека в селе Рассошенцы и многом другом.

– Еще каких-то 10-15 лет назад вы были известным лишь для узкого круга людей здесь в Полтаве (один из главных застройщиков Полтавы и владелец KVP Beton. – ред.). А сейчас владелец команды УПЛ. Что чувствуете?

– Это заслуга не моя. Заслуга тренеров и ребят (футболистов). Еще 5 лет назад они были аматорами. Понятно, что со временем менялись люди – кто-то уходил, кто-то приходил. Это нормальное явление для футбола – приходят более сильные игроки и подтягивают к своему уровню других.

Выход в УПЛ – это заслуга футболистов. Наверное, моей заслуги в этом успехе меньше всего. Ребята очень этого хотели. Это была их мечта.

– Кстати, как – президент, собственник, инвестор?

– Директор (смеется).

– Вы пришли в клуб в 2019 году. Я знаю, что идея расти, двигаться дальше, ставить более амбициозные цели родилась за чашкой кофе. Давайте вспомним, как это было.

– Этого забыть невозможно. С Владимиром Сысенко (ныне – главный тренер) и Станиславом Майзусом (исполнительный директор) познакомился в 2018 году.

В начале 2019-го я совершенно случайно встретил Стаса. Решили попить кофе, разговаривали часов пять. О футболе. Решили реанимировать команду, которая 5 лет назад играла в чемпионате области. В следующий раз мы встретились уже втроем. Проговорили о футболе более 5 часов. Владимир Анатольевич сказал, что подумает. На этом и разошлись.

На следующий день вечером я ехал в офис и увидел, что Сысенко уже тренирует ребят. Меньше чем за сутки он успел собрать ребят, остатки Рокиты. Я даже не остановился. Стало понятно, он уже подумал и принял правильное решение.

Таким образом мы заявились в высший дивизион чемпионата Полтавской области.

– Вы родом из Рокиты (Великобагачанский район Полтавской области. – ред.). Там на протяжении не одного десятилетия была известная любительская команда. Были ли вы причастны к ней финансово?

– В 2018 году я помогал Роките. Как раз перед тем, как команда стала на паузу.

– Уникальная история для украинского футбола. За 5 лет вы прошли путь от чемпионата области до УПЛ. Я знаю, что в приоритете для вас было, чтобы за команду выступали воспитанники местного футбола...

– Не только для меня. Главный тренер разделял мое мнение. У нас и сейчас немало полтавчан в команде. Воспитанников полтавского футбола. Хочется, чтобы так было и в дальнейшем. Причем у нас есть местные футболисты как молодые, так уже и ветераны.

Их здесь все знают, поэтому это большая ответственность. Когда они плохо играют, им стыдно даже на улицу выйти. Как по мне, это очень хорошая мотивация. Это то, что не будет стимулировать ни одного иностранца, например. И для футбола в целом, и для города – это значительно лучше. Также местные воспитанники – хороший пример для детей, для юных футболистов. Дети видят, что у них есть перспектива.

Пресс-служба СК Полтавы

– Возможно, помните момент, когда поняли, что одними полтавчанами не обойтись?

– К этому более причастен главный тренер. Все решения по комплектации команды – кого взять, кого отчислить – принимает исключительно Сысенко. У нас есть один футболист, который 4 раза попадал в список на отчисление. Однако он все еще в команде!

В свое время мы забрали себе большинство футболистов команды ФК Скорук, которая прекратила свое существование. Владимир Анатольевич видел, что уровень подготовки некоторых футболистов Скорука выше наших. Видел, что они еще не достигли своего потолка и могут развиваться.

– Сейчас в команде пять футболистов, которые прошли весь путь – от любителей до элиты украинского футбола. Что у вас сейчас с собственной школой?

– Два года назад мы начали с самой маленькой возрастной категории (2014 года рождения. – ред.). У нас сейчас есть все возрастные категории – от 2014 до 2019 годов рождения. Мы планируем ежегодно добавлять возрастную категорию. Я говорю своим юным футболистам, что уже некуда ваши кубки ставить (с гордостью показывает на полку с наградами. – ред.).

Я уверен, выпускники нашей школы уже совсем скоро пополнят ряды первой команды. Я им постоянно говорю, 10 лет пролетят так быстро, что не успеете и почувствовать. В нашей школе хорошие ребята.

– Не только ряды первой команды, это будущее усиление сборной...

– Шаг за шагом (смеется).

– Владимир Сысенко также прошел весь путь с командой. Наставник не имел также опыта работы с профессионалами уровня Первой лиги, УПЛ. Видели, как эволюционирует тренер?

– Все учатся. Тренеры тоже учатся. Учились, когда зашли во Вторую лигу. Потом в Первую. Сейчас в УПЛ. Однажды Сысенко сказал, что уже 63 года, зачем это все мне. Я же привел пример Мирчи Луческу, которому 79. Все это рабочий процесс.

На самом деле, у Владимира Анатольевича огромный футбольный опыт. Как футболист, играл до 40 лет. Прошел советскую футбольную школу. Я это называю школой Лобановского. Сейчас наши тренеры ездят на обучение в Европу. А вот приезжает в Украину Ральф Рангник и рассказывает, что учился у Лобановского.

Мы часто забываем о хорошем, что было у нас. У нас достаточно хорошая тренерская школа. Надо у своих учиться.

Сейчас поднимается вопрос об отмене первенства U-21. Наш главный тренер поддерживает это. Вместо этого вернуть дублирующие составы. Чемпионаты в возрастных категориях не дают такого эффекта, а бюджеты клубов раздувают. Так бы каждый клуб имел 33-35 футболистов, а игроки дубля пересекались бы больше с основной командой.

Многие же футболисты раскрываются не в 18 или 20 лет. А гораздо позже.

– Расскажите о сотрудничестве с "Молодежью" (футбольная школа интернатного типа, где начинали свой путь в большом футболе Андрей Пятов, Владимир Чеснаков и многие другие).

– Нет никакого юридического договора. Мы немножко помогаем им финансово. Конечно, наблюдаем за их футболистами. Кого-то подтягиваем к себе. Сейчас несколько ребят на просмотре у нас в U-19. Помогаем друг другу, без юридических обязательств.

– Если воспитанник "Молодежи" подойдет вам, оплатите компенсацию?

– Конечно. Даже не обсуждается! Если футболист нам подойдет, выплатим денежную компенсацию.

– По информации некоторых футбольных журналистов, заработная плата в Первой лиге – 30-40 тысяч гривен. Насколько увеличится зарплата у игроков СК Полтава в УПЛ?

– Примерно вдвое.

– Какая система премиальных у игроков вашей команды, если они существуют?

– За каждое очко – победу или ничью – есть премиальные. Наше видение – очень простое: ребята должны зарабатывать, а не получать.

– На чем сейчас команда планирует зарабатывать?

– Подготовка игроков и их продажа.

– Как выглядит структура клуба?

– Есть такая поговорка: "На одного раба - десять "прорабов". Мы придерживаемся других принципов: "На одного "прораба" – десять рабов". Я противник раздутого административного корпуса. У нас нет спортивного директора, например. Большой административный аппарат – это бюрократия. Я считаю, это вредит любой организации.

У нас минимальный офис. Я, исполнительный директор Станислав Майзус и бухгалтер. Сейчас я не вижу необходимости увеличивать количество административного персонала.

– Кто в команде занимается трансферами?

– У нас есть несколько помощников не из клуба, которые помогают с поиском игроков. Мы им абсолютно доверяем. Они постоянно на связи с главным тренером.

Комплектация команды – прерогатива исключительно главного тренера. Он отвечает за результат. Только главный тренер может подобрать необходимых ему футболистов.

– Насколько часто вы общаетесь с главным тренером?

– Каждый день. Мы постоянно на связи.

– Последнее слово в выборе футболистов за вами?

– Нет. Это прерогатива главного тренера. Конечно, я высказываю свое мнение. Но я не вижу в потенциальных новичках того, что видит Владимир Анатольевич. Он разбирается в футболе намного лучше меня.

– Каких трансферов ожидать в летнее межсезонье?

– Мы подписали контракт с вратарем, который до этого играл за Агробизнес. Сейчас на просмотре у нас несколько футболистов. Пока не буду называть их фамилий. В ближайшее время мы примем решение по этим игрокам.

– Это игроки с опытом выступлений в УПЛ?

– Есть и с опытом выступлений в высшем дивизионе украинского футбола.

– Вы один финансируете клуб? Возможно, есть партнеры? Ведете ли вы переговоры со спонсорами?

– Ведем переговоры с потенциальным спонсором. Существует вероятность, что несколько партнеров присоединятся к нам.

– Какой бюджет команды на сезон 2025/26?

– Я думаю, бюджет достаточный. Точных цифр мы не разглашаем.

– Эта сумма близка к 1 миллиону долларов?

– Я не хотел бы вдаваться в подробности.

– Будем откровенны, у команды фактически нет болельщиков. Как быть с этим? Куда двигаться? Как привести на трибуны, скажем, юное поколение полтавчан?

– Болельщицкая база нарабатывается десятилетиями. По моему мнению, только качественной, преданной игрой мы сможем привлечь зрителей на трибуны. Если игроки будут показывать характер, будут биться в каждой игре, это привлечет внимание зрителя, а футболисты заслужат уважение.

– Планируете открывать фан-шоп?

– Фан-шоп будет. Сейчас мы готовим новую оригинальную форму. Мы подписали соглашение с украинским производителем. Наш девиз: "Поддерживай украинское, покупай украинское".

Это прекрасная авторская форма. Дизайнеры компании Арти подготовили нам на сезон три комплекта формы. Нас устроило их предложение. Хорошая цена, хорошее качество формы. Наша новая форма ничем не уступает ни Kelme, ни Joma.

Кроме всего, это еще и удобно – это в Украине, рядом. Все доставляется быстро. Не надо ждать по 3 месяца, как бывает с зарубежными производителями. Надо поддерживать украинское.

– Во время матчей СК Полтавы во Второй лиге вы проводили различные активности на стадионе, интерактивы с розыгрышами призов. Продолжите традицию?

– Да.

– Будем откровенны, команду почти никто не знает. Как дела с официальным сайтом, как повышать узнаваемость бренда благодаря социальным сетям?

– Мы полностью изменим наш официальный сайт, сейчас он в разработке. Он будет ничем не хуже сайтов других клубов УПЛ.

В пресс-службе СК Полтавы только один человек, который в том числе обеспечивает и жизнедеятельность социальных сетей.

– Еще в 2021-м вы приобрели территорию легендарного мототрека в селе Рассошенцы (пригород Полтавы, фактически в черте города). Эта арена видела легендарные победы мотобольного Вымпела, принимала чемпионат Европы, а затем превратилась в свалку. Однако судебная тяжба завершилась лишь в начале 2025 года.

– Да, все верно. Мы приобрели админздание мототрека. Территория выглядела как чаща, с использованными шприцами, с "наркозакладками" и тому подобное.

Мы почистили территорию от мусора, поставили охрану и закрыли проходы. Прокуратура, как всегда, решила, что мы незаконно приобрели. Суды длились почти 2 года. Мы выиграли все, включая и Верховный. Суд признал, что мы купили все в рамках закона.

Однако Верховный суд постановил уплатить деньги как отсроченную аренду. Хотя на тот момент у нас не было документов об аренде. Оказалось, если я купил объект, то должен был платить арендную плату. Окружная прокуратура пошла нам навстречу – разрешили оплатить нам в течение года частями. Около 1 миллиона гривен.

Мы получили разрешение на подготовительные работы. Продолжаем наводить там порядок и делаем проектирование.

Богдан Проскуров Богдан Проскуров Богдан Проскуров

– Что будет на этом комплексе?

– Стадион вместимостью 10 тысяч зрителей, тренировочное поле, крытый манеж с полем 60х40 м с раздевалками, полноценным бомбоубежищем. Пока думаем над мини-футбольным полем 20х40 м.

– Это фактически и будет домом команды?

– Да, это будет наша база. Все в одном месте. Что касается админздания, на первом этаже будут раздевалки, на втором – админпомещения, судейские комнаты, на третьем – спортзал со всем необходимым, сауна, на четвертом – гостиница, на пятом – ресторан.

– Вы не смогли договориться с ФК Ворсклой, чтобы разделить с ними стадион Ворскла, по вашему мнению, почему?

– Мы все ошибаемся. Пройдет совсем немного времени и мы придем к консенсусу. Я понимаю Ворсклу, команда вылетела из УПЛ, сейчас преобладают эмоции, а не здравый смысл. Лично у меня нет никакой обиды на представителей Ворсклы.

– Почему Кропивницкий?

– Все просто. Нам пошли там навстречу, а сам город заслуживает футбола самого высокого уровня.

– Где сейчас базируется команда?

– Теоретические занятия мы проводим в офисе, есть специальная комната для этого, а тренируемся в Ковалевке (село в Полтавском районе, 10-12 км от Полтавы). Пока нам этого достаточно. Также мы на базе одной из полтавских больниц комплектуем собственную инфраструктуру.

– Я знаю, что вы помогали финансово мотобольной команде Дружба из села Мачухи, приобрели для них мотоциклы. Сейчас продолжаете помогать?

– Финансово нет, но мы дружим.

– Я знаю, что вы человек, который почти никогда никому не отказывает...

– Зачем об этом говорить вслух? Сейчас мы тесно сотрудничаем с фондом братьев Мкртчанов (сыновья Олега Мкртчана, экс-совладельца Металлурга Донецк, который отбывает тюремный срок в России. – ред.), который много помогает переселенцам с оккупированных и прифронтовых территорий.

– О чем мечтает Сергей Иващенко?

– О мире. О нашей победе над Россией.

– А футбольная мечта?

– Сыграть на Сантьяго Бернабеу (стадион мадридского Реала. – ред.).

– Чего я вам и желаю!