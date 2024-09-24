Миколенко возобновил тренировки с Эвертоном

Защитник Эвертона украинец Виталий Миколенко возобновил тренировку с командой.

Об этом сообщает The Bobble.

Вместе с украинцем к тренировкам вернулись Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон и Идрисса Гуэ.

Отметим, что еще 19 сентября прессслужба Эвертона сообщала, что Миколенко выздоровел от болезни, из-за которой пропустил матч Кубка английской лиги против Саутгемптона. Несмотря на это, защитника не включили в заявку на поединок чемпионата Англии против Лестера (1:1).

Отметим, что сейчас Эвертон расположился на 19-й строчке турнирной таблицы, заработав лишь один балл. Следующий матч команда сыграет 28 сентября против Кристал Пелес.

В преддверии "ириски" получили нового владельца. The Friedkin Group договорились об условиях продажи мажоритарной части Blue Heaven Holdings в клубе. Стороны ожидают одобрения в регуляторных органах, включая Английскую Премьер-лигу, Футбольную ассоциацию и Управление по финансовому регулированию и надзору за финансовой деятельностью.