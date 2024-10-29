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Винисиус отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

Ігор Чернявський — 29 октября, 00:37
Винисиус отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
Instagram Вінісіуса

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус считает, что мир футбола не готов признать его талант.

Об этом он написал в X (Twitter) сразу после завершения церемонии вручения Золотого мяча.

"Я сделаю в 10 раз больше, если нужно. Они не готовы", – написал Винисиус.

Несмотря на то, что долгое время бразилец считался безоговорочным фаворитом, в день вручения награду расписания резко изменились. Узнав о планах France Football вручить Золотой мяч Родри, Реал решил бойкотировать церемонию.

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус забил 24 гола и отдал 10 ассистов, чем помог Реалу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Со сборной Бразилии вингер вылетел уже в четвертьфинале Копа Америка-2024.

Родри, в свою очередь, стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также в четвертый раз подряд выиграл Английскую Премьер-лигу из Манчестер Сити.

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