Винисиус отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус считает, что мир футбола не готов признать его талант.

Об этом он написал в X (Twitter) сразу после завершения церемонии вручения Золотого мяча.

"Я сделаю в 10 раз больше, если нужно. Они не готовы", – написал Винисиус.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Несмотря на то, что долгое время бразилец считался безоговорочным фаворитом, в день вручения награду расписания резко изменились. Узнав о планах France Football вручить Золотой мяч Родри, Реал решил бойкотировать церемонию.

Напомним, в прошлом сезоне Винисиус забил 24 гола и отдал 10 ассистов, чем помог Реалу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Со сборной Бразилии вингер вылетел уже в четвертьфинале Копа Америка-2024.

Родри, в свою очередь, стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также в четвертый раз подряд выиграл Английскую Премьер-лигу из Манчестер Сити.