Так хотел в Челси, что перешел в Галатасарай: разбираем безумный трансфер соперника Динамо

Виктор Осимхен, мягко говоря, удивил выбором своего нового клуба, потому что эпопея с трансфером в Челси продолжалась почти все лето. К сожалению, судьба довольно злая вещь, поэтому форвард перебрался в Турцию.

Нигерийский бомбардир пополнил ряды Галатасарая, являющегося соперником Динамо в Лиге Европы, перейдя на правах аренды. Почему и зачем он это сделал? Давайте в этом разбираться.

С чего все начиналось

Виктор Осимхен был одной из главных трансферных целей для многих ведущих клубов Европы благодаря своей результативности и высокой игре. Много раз его имя упоминалось в связи с возможными переходами в другие команды.

В частности, английские клубы, такие как Манчестер Юнайтед и Челси, проявляли активный интерес к Осимхену, видя в нем идеальное усиление своих атакующих линий. Кроме того, среди потенциальных вариантов был ПСЖ, искавший замену своим ведущим форвардам, а также Реал Мадрид и Барселона из Ла Лиги, хотя их интерес оставался на уровне слухов и не переходил в конкретные действия.

В течение нескольких трансферных окон появлялась информация о том, что Виктор может сменить клуб, но каждый раз он оставался в Наполе. Интересным вариантом для него также были клубы Саудовской Аравии, готовые предложить большие контракты, но Осимхен пока не сделал конкретных шагов в этом направлении.

Несмотря на многочисленные слухи и интерес со стороны других команд, Виктор Осихген продолжал выступать за Наполи, где оставался ключевой фигурой, но его амбиции и желание развиваться сделали свое и он изменил команду этим летом, однако есть одно но…

Ультиматум, сыгравший злую шутку

В середине трансферного окно нигериец заявил, что хочет сменить команду, поэтому попросил Наполи продать его, но это очень не понравилось президенту клуба Аурелио Де Лаурентису, мягко отказавшемуся продавать футболиста, разве что за 90-100 млн евро.

Время шло, а Челси так и не сделало предложение по Виктору. Лондонцы были единственным клубом, который мог бы потянуть такую ​​трансферную стоимость и зарплату игрока. Первые официальные переговоры стартовали только в августе, тогда Виктор и решил лоббировать свой переход в состояние синих.

Форвард так сильно жаждал перемен в карьере, что поссорился с президентом клуба, тренером и достиг отстранения от выступлений за первую команду. Однако Челси на горизонте все еще не было.

В последние дни трансферного окна лондонцы и неаполитанцы оформили трансфер Ромелу Лукаку, который должен был быть в соглашении по переходу Осимхена, однако все забыли об игроке. Никто не хотел давать за футболиста такие большие деньги и идти на риск.

В чем заключался риск? Все дело в том, что по сравнению со своим позапрошлым сезоном, где Наполи стал чемпионом и сам футболист забил 26 голов, нападающий не был столь результативным и отличился чаще с пенальти, чем по игре, набив лишь 18 результативных действий в Серии А.

Виктор уже сам себя накрутил, что он с форвардом мирового уровня, но его стабильность становилась все хуже, поэтому от него все и отказались. Но не Галатасарай!

Вперед, Галатасарай!

Поругавшись со всеми в Неаполе, у Виктора не было другого выхода, кроме как ехать в Турцию. Конечно, он мог остаться в Наполе и провести год без футбола, но такая перспектива показалась игроку слишком невыгодной.

И вот, уже 4 сентября стороны объявили о соглашении, которое просто разорвало соцсети, удивив всех поклонников футбола. Трудно сказать, какие бонусы получит Осимхен, кроме еврокубков, но проще было извиниться перед Де Лаурентисом и Конте, отыграв качественно сезон.

Теперь мы будем смотреть на игру двух "легенд" Серии А в одном клубе. Правильно, Мауро Икарди и Виктор Осимхен будут вместе выступать на острие атаки, что предоставит главному тренеру Галатасарая больше головной боли в плане тактической подготовки.

Конечно, желаем нигерийцу проявить себя как можно лучше в новой команде, но точно не в матче против Динамо.