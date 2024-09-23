Рома с голом и ассистом Довбика разгромила Удинезе: обзор матча

Рома разгромила Удинезе в первом матче под руководством Ивана Юрича. Украинский нападающий Артем Довбик открыл счет и отличился ассистом на Томмазо Бальданке.

Обзор матча

Чемпионат Италии – Серия А

5 тур, 22 сентября

Рома – Удинезе 3:0 (1:0)

Голы : 1:0 – Довбик 19, 2:0 – Дибала (пен) 49, 3:0 – Балданцы 70

По результатам матча 27-летнего украинского форварда признали лучшим игроком матча. Для него это первая награда MVP в Италии. Сегодняшний гол в ворота Удинезе стал для него вторым в составе римлян.

Для "волков" это была первая победа в текущем чемпионате. Сейчас команда имеет в активе 6 очков и занимает 10 место в турнирной таблице.