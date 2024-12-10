Из футбола в дипломаты: вице-президент Динамо трудоустроился в Шотландии

Андрей Мадяновский, который еще несколько недель назад работал на должности вице-президента киевского Динамо и отвечал за безопасность, сменил работу.

48-летний Мадяновский получил назначение консулом Украины в Эдинбурге. Фамилия Мадзяновского уже появилась среди сотрудников на официальном сайте консульства.

Напомним, что накануне президент Динамо Игорь Суркис решил реорганизовать институт вице-президентства. Некоторые вице-президенты получили статус советников, также к ним присоединилась легенда Динамо Леонид Буряк.

А уже в четверг, 12 декабря, киевское Динамо проведет 6-й матч в Лиге Европы сезона-2024/25. Соперником "бело-синих" будет испанский Реал Сосьедад.

Встреча состоится на стадионе "Арена Реале" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Максим Розенко, Чемпион