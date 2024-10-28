Тренер Ромы подрался с игроком команды в перерыве матча с Фиорентиной

Главный тренер Ромы Иван Юрыч подрался с центральным защитником команды Джанлукой Манчини в перерыве воскресного матча 9 тура Серии А против Фиорентины (поражение 1:5).

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу Фиорентины. По ходу первого тайма Юрич провел две замены: вместо Брайана Кристанте и Инхелиньо на поле вышли Никола Залевский Куадио Коне.

Тактические решения тренера не понравились Манчини, они устроили потасовку в раздевалке на глазах у нескольких свидетелей. На второй тайм защитник на поле не вышел: его заменил хавбек Томмазо Бальданци.

Напомним, несмотря на слухи об уходе, Юрич сохранил свой пост как минимум до матча 10 тура Серии А против Торино, который состоится в четверг, 31 октября.