Трагедия во время футбольного матча: в Перу молния убила игрока и ранила еще четырех

В городе Уанкайо, Перу, трагически завершился футбольный матч между командами Juventud Bellavista и Familia Chocca. Во время соревнований на стадионе Кото Кото в районе Чилка, внезапный удар молнии унес жизни одного игрока и травмировал еще четырех спортсменов.

Об этом сообщает издание RPP.

Инцидент произошел, когда началась гроза, и арбитр решил приостановить матч. Игроки направлялись в раздевалку, но удар молнии задел одного из футболистов и вратаря, сразу потерявших сознание. Еще три игрока также получили травмы.

По данным полиции, погибшим оказался 39-летний Уго Де ла Крус Меса. Ранения получили Хуан Чокка Лякта (42 года), Эрик Эстивен Сенке Куйор (19 лет), Джозеф Густаво Париона Чокка (16 лет) и Кристиан Сесар Питуй Кауана (24 года).

Пострадавшие находятся в больнице города Уанкайо под наблюдением врачей, а тело погибшего перевезено в местный морг.