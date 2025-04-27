В Киеве состоялся футбольный турнир памяти Петриченко

В Киеве состоялся футбольный турнир в честь погибшего активиста и военного 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко.

Участие в соревнованиях приняли 16 команд, а на нужды роты БпАК батальона "Хищники Высот", 59 ОШБР Сил Беспилотных Систем было собрано 900 тысяч гривен.

Отметим, что участие в турнирные принимал лично Сергей Притула, в благотворительном фонде которого Петриченко работал до полномасштабной войны.

Фото Дмитра Модного

Напомним, зрительский взнос составлял 250 гривен, а взнос участников турнира – 1000 гривен.

Павел Петриченко родился в Киеве и был участником Евромайдана, а затем работал в БФ Сергея Притулы. С 2022 года служил в ВСУ в аэроразведке. Погиб 15 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в Авдеевке.

В начале марта состоялся благотворительный аукцион с участием звезд украинского спорта, на котором собирали средства в поддержку 12-й бригады специального назначения "Азов".