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Правоохранители провели обыски в доме Милевского

Станіслав Лисак — 24 сентября, 10:33
Правоохранители провели обыски в доме Милевского

Правоохранительные органы провели обыски в доме, где проживает бывший футболист сборной Украины Артем Милевский и его друг Сергей Тертьяк.

Об этом сообщает Sport-express.ua.

По словам Третьяка обыски были связаны с организацией договорных матчей.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации, больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", – сказал Третьяк.
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Артём Милевский отказался давать развернутый комментарий.

"Я в шоке, пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", – сказал Милевский.

Напомним, что в апреле Сергей Третьяк попал в громкий скандал с возможным подкупом игроков Миная. В ответ на эти обвинения он заявил, что политические конкуренты хотят помешать ему стать мэром Киева.

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