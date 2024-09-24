Правоохранители провели обыски в доме Милевского

Правоохранительные органы провели обыски в доме, где проживает бывший футболист сборной Украины Артем Милевский и его друг Сергей Тертьяк.

Об этом сообщает Sport-express.ua.

По словам Третьяка обыски были связаны с организацией договорных матчей.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации, больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", – сказал Третьяк.

Артём Милевский отказался давать развернутый комментарий.

"Я в шоке, пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", – сказал Милевский.

Напомним, что в апреле Сергей Третьяк попал в громкий скандал с возможным подкупом игроков Миная. В ответ на эти обвинения он заявил, что политические конкуренты хотят помешать ему стать мэром Киева.