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В дом экс-футболиста Ливерпуля и Челси бросили гранату

Володимир Максименко — 8 апреля 2025, 14:36
В дом экс-футболиста Ливерпуля и Челси бросили гранату
Йоссі Бенаюн
instagram.com/benayoun15

Бывший футболист Ливерпуля, Челси и ряда других европейских клубов Йосси Бенаюн стал жертвой покушения на убийство.

Об этом сообщает The Sun.

В израильском городе Рамат-ха-Шарон неизвестный бросил гранату под дверь дома игрока, после чего скрылся. В результате взрыва семья футболиста и он сам не пострадали, однако Бенаюн получил определенный материальный ущерб.

Сам Йосси, комментируя это событие, заявил, что стал жертвой ошибки и выразил уверенность, что не он был целью у преступника.

Кроме вышеназванных клубов, Бенаюн играл также за Арсенал, Вест Хэм, Расинг и ряд израильских клубов. В составе Челси хавбек выигрывал Лигу Европы в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в Швеции осудили двух подростков за покушение на убийство футболиста.

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