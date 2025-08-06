В возрасте 25 лет скоропостижно скончался футболист Зари

6 августа оборвалась жизнь полузащитника Зари Владимира Белоцерковца.

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

"Футбольный клуб Заря выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне соболезнуем родным и близким Владимира", - говорится в сообщении.

О причинах смерти25-летнего футболиста пока информации нет. Кроме Зари, Белоцерковец выступал за Ингулец и запорожский Металлург.

Ранее ушел из жизни бронзовый призер юношеского Евро-1969 и отец Александра Рыкуна.