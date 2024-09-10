Умер отец херсонского Кристалла Валерий Слатенко
Не стало основателя Кристалла Валерия Слатенко. Ему было 77 лет.
Об этом сообщил аккаунт херсонского клуба в Instagram.
Слатенко по праву называют "отцом Кристалла", ведь в свое время он сыграл ключевую роль в превращении команды из кружка физкультуры при Херсонском заводе полупроводниковых приборов в профессиональный футбольный клуб.
"До сих пор ходят легенды о его мастерстве убеждать людей, благодаря чему, несмотря на отсутствие значительных материальных и финансовых ресурсов в Кристалле работал целый ряд известных специалистов и игроков", - говорится в публикации пресс-службы клуба.
Валерий был не только идейным вдохновителем создания Кристалла, но и в разные периоды руководил командой в роли главного тренера.
Напомним, Кристалл приостановил существование после начала полномасштабного вторжения. В последнем довоенном сезоне команда выступала во Второй лиге.