Уругвайский футболист умер в результате потери сознания во время матча Копа Либертадорес

Защитник уругвайского Насьналя Хуан Искьердо умер в результате остановки сердца, произошедшей 23 августа во время матча 1/8 финала Копа Либертадорес против Сан-Паулу.

Об этом сообщил Насьональ.

В поединке против Сан-Паулу Хуан вышел на замену в начале второго тайма. На 84-й минуте он внезапно потерял сознание. После этого его срочно доставили в больницу, где он несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти 27-летнего футболиста не удалось.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

На смерть Искьердо уже отреагировал Луис Суарес, являющийся воспитанником Насьоналя: "Боль, грусть, это трудно объяснить. Пусть он покоится с миром. Желаю его семье и друзьям много сил".

В связи с трагическим инцидентом в Уругвае отменили все матчи, которые должны были состояться в ближайшие выходные.