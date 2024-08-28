Уругвайский футболист умер в результате потери сознания во время матча Копа Либертадорес
Защитник уругвайского Насьналя Хуан Искьердо умер в результате остановки сердца, произошедшей 23 августа во время матча 1/8 финала Копа Либертадорес против Сан-Паулу.
Об этом сообщил Насьональ.
В поединке против Сан-Паулу Хуан вышел на замену в начале второго тайма. На 84-й минуте он внезапно потерял сознание. После этого его срочно доставили в больницу, где он несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти 27-летнего футболиста не удалось.
На смерть Искьердо уже отреагировал Луис Суарес, являющийся воспитанником Насьоналя: "Боль, грусть, это трудно объяснить. Пусть он покоится с миром. Желаю его семье и друзьям много сил".
В связи с трагическим инцидентом в Уругвае отменили все матчи, которые должны были состояться в ближайшие выходные.