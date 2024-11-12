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Определился лучший игрок и тренер 13 тура УПЛ

Олександр Булава — 12 ноября 2024, 14:09
Определился лучший игрок и тренер 13 тура УПЛ
Мігель Кампос
ФК Олександрія

Украинская Премьер-лига назвала победителей номинаций на лучшего тренера и лучшего игрока 13-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Обе награды достались представителям Александрии. Лучшим тренером тура признан Руслан Ротань, чьи подопечные разгромили Карпаты (3:0). Лучшим игроком стал автор хеттрика в этом матче – центральный защитник Мигель Кампос.

В символическую сборную 13 тура УПЛ вошли: Кучеренко (ЛНЗ), Тимчик (Динамо), Матвиенко (Шахтер), Мартынюк (Александрия), Дубинчак (Динамо), Сикейра (Верес), Яцик (Заря), Слободян (Оболонь), Кевин ( Шахтер), Боливар (Колос).

В борьбе за приз лучшему игроку Кампос опередил Виталия Дахновского (Верес), Кевина (Шахтер), Безерра (Александрия) и Максима Механива (Левый Берег). На награду лучшему тренеру, кроме ротаня, претендовали Олег Шандрук из Вереса и Сергей Шищенко из Оболони.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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