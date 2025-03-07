Левый Берег с голом-красавцем от Шастала переиграл Верес в 20 туре УПЛ

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Левый Берег победил Верес.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Новичок УПЛ повел в счете благодаря автоголу защитника ровенского клуба Семена Вовченко, который поразил собственные ворота еще на 11-й минуте первого тайма.

Второй гол хозяева поля оформили на 59-й минуте – отличился Дмитрий Шастал, забивший гол-красавец почти из центра поля, установив в итоге окончательный результат поединка.

Благодаря этому успеху киевский коллектив поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 22 зачетных балла. Верес с 25 очками остался 7-м.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

20 тур, 7 марта

Левый Берег – Верес 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 11 Вовченко (аг), 2:0 – 59 Шастал

Левый Берег: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Косовский, Дедух, М. Когут (Войцеховский, 67) – Синица (Ризнык, 86), Сухоручко (Кобзарь, 79), Шастал (Галас, 79)

Верес: Кожухарь – Шевченко (Смеян, 75), Вовченко, Чечер, Куция (Протасевич, 75) – Кучеров, Харатин, Дахновский, Шарай (Луан, 46) – Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)

Предупреждения: 23 – Когут, 31 – Куция, 38 – Чечер, 41 – Харатин, 67 – Банада

В следующем туре подопечные Олега Шандрука сыграют против Полесья, матч состоится 11 марта в 15:30. В то же время Левый Берег днем позже в это же время примет Кривбасс.