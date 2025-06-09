УПЛ определила символическую сборную по итогам сезона 2024/25

Украинская Премьер-Лига составила символическую сборную всего чемпионата сезона 2024/25.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Во внимание принимались символические сборные всех 30 туров, которые формировались вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Символическая сборная сезона УПЛ 2024/25

Голкипер: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Андрей Цуриков (Колос), Артем Шабанов (Александрия), Джордан (Заря), Илья Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Александр Назаренко (Полесье), Алексей Гуцуляк (Полесье)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Ранее УПЛ определила лучшего игрока, тренера и молодого игрока по итогам сезона 2024/25.