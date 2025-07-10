Умер легендарный игрок и тренер львовских Карпат Степан Юрчишин

10 июля, на 68-м году жизни перестало биться сердце Степана Юрчишина.

Об этом информирует пресс-служба львовских Карпат.

"Один из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола, выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских Карпат, которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях... Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал", – говорится в сообщении клуба.

О времени и месте прощания со Степаном Юрчишиным будет сообщено дополнительно.

Как футболист Степан Юрчишин играл за ряд клубов, среди которых – Динамо Киев, Торпедо Луцк, ЦСКА Москва. Значительную частькарьеры провел во львовских Карпатах, которыми установил рекорд Первой лиги СССР (1979 г.): 42 гола в 42 матчах.

Возглавлял основную команду и дублеров львовских Карпат, был спортивным директором клуба.

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